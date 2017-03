Sondaggi elettorali: Renzi sempre in testa alle Primarie Pd ma... (oggi 19 marzo)

SONDAGGI ELETTORALI E PRIMARIE PD: RENZI IN TESTA MA PERDE CONSENSI (OGGI, 19 MARZO 2017) - Manca poco più di un mese alle Primarie Pd e i sondaggi elettorali continuano a rilevare anche le intenzioni di voto degli italiani in vista di questa consultazione. Secondo i dati dell'istituto di ricerche Ipsos la maggioranza degli elettori non sembra interessata alle Primarie Pd: il 93,3% ha infatti dichiarato che non andrà a votare. Tra coloro che andranno invece a votare l'ex segretario Mattero Renzi resta in pole position per la riconferma alla carica. Anche se l'ex premier ha perso consensi negli ultimi giorni. In base ai risultati degli sondaggi elettorali condotti dall'Istituto di ricerca Ixè qualche giorno fa, come riportato da Termometropolitico.it, Renzi ha perso dalla scorsa settimana ha perso 4 punti percentuali: è passato dal 58% al 54% delle preferenze. Nonostante questo il distacco di Matteo Renzi sugli altri due candidati alla segreteria del Partito Democratico è tale per cui sembra ormai scontata la sua rielezione. Lo sfidante Andrea Orlando, rispetto ad una settimana fa, resta stabile al 20% mentre Michele Emiliano raggiunge il 13%, guadagnando 5 punti percentuali. Clicca qui per leggere tutti i dati.

SONDAGGI ELETTORALI E SICUREZZA: PER GLI ITALIANI GIUSTO SPARARE (OGGI, 19 MARZO 2017) - La sicurezza e la legittima difesa è uno degli altri temi oggetto di sondaggi elettorali negli ultimi giorni. E' recente infatti il caso del ristoratore che, in provincia di Lodi, ha sorpreso alcuni ladri nel suo bar-ristorante e ne ha ucciso uno a colpi di fucile. L'uomo è indagato con l'accusa di omicidio volontario ma sia l'amministrazione comunale che alcuni leader politici, tra cui in prima linea Matteo Salvini, si sono schierati dalla parte del ristoratore, esprimendogli solidarietà e dandogli il proprio appoggio. E secondo la maggioranza degli italiani è giusto che il proprietario si difenda da solo, anche sparando, se un ladro dovesse entrare in casa. Lo pensa il 64% degli italiani intervistati dall'istituto di ricerche Ipsos per ITV MOVIE SRL (trasmissione DiMartedì) lo scorso 13 marzo. In base ai risultati di questi sondaggi sono una minoranza gli italiani che ritengono che non sia giusto difendersi da soli utilizzando le armi: lo ritiene infatti il 27% degli intervistati mentre il 9% non ha espresso un'opinione a riguardo.

© Riproduzione Riservata.