Caso Consip / Mazzei (Pd): “affari tra Alfredo Romeo e Tiziano Renzi” (oggi, 2 marzo 2017)

CASO CONSIP, MAZZEI (PD): AFFARI TRA ROMEO E PADRE DI RENZI (ULTIME NOTIZIE) - L’inchiesta Consip prosegue e le carte delle tante intercettazioni, come di norma purtroppo accade nei tanti processi con rilevanza politica, finiscono già sui giornali. In queste si trovano alcune possibili transazioni tra la finanza della fondazione di Matteo Renzi “Open” e quello stesso Alfredo Romeo, ieri arrestato a Napoli accusato di corruzione. In una intervista oggi a Repubblica, Alfredo Mazzei, commercialista napoletano esponente del Pd, racconta e tanto i presunti legami tra il padre dell’ex premier, Tiziano Renzi e l’imprenditore arrestato ieri, per l’appunto Alfredo Romeo. Mazzei ha già raccontato quello in suo possesso ai magistrati di Roma, spiegando ai magistrati il senso di molte conversazioni intercettate tra lui e Romeo. Parole ritenute attendibili, e si iscrivono nello snodo più delicato dell'inchiesta: pare che per aprire le porte di Consip, Romeo avrebbe concordato dazioni di 30mila euro al mese per Tiziano Renzi. «Una tesi che si regge sulla base di quei pizzini con la cifra "30" e l'iniziale "T". Fogli che risultano strappati da Romeo, poi addirittura sequestrati in discarica e infine ricomposti dal certosino lavoro dei carabinieri del Nucleo tutela ambiente», riporta il collega di Repubblica. «Una cena segreta. Un tavolo per tre. Tiziano Renzi, Alfredo Romeo e Carlo Russo. In una "bettola" romana, il padre dell'ex premier, l'imprenditore accusato di una "sistematica opera di corruzione" e il rampante "facilitatore" toscano amico del giglio magico siedono insieme», questo racconta Mazzei al quotidiano di Calabrei, entrando anche in alcuni dettagli. «Fui io a suggerire a Romeo di finanziare con 60mila euro la fondazione Big Bang nel 2012. Ma tutto era trasparente, Successivamente, una volta sollecitato sul punto dalla trasmissione Report , Renzi disse che se avesse avuto contezza di quei sui problemi giudiziari, avrebbe suggerito a Romeo di evitare». A domanda precisa, “Intendeva che si trattava di persone spregiudicate? Si parlò di soldi e di appalti?”, la risposta di Mazzei rispetto all’incontro tra Tiziano Renzi e Alfredo Roma è esplicita, «Non posso saperlo. Ma ebbi l'impressione che quella cena riservata servisse proprio a parlare di strategie».

CASO CONSIP, 60MILA EURO ALLA FONDAZIONE DI RENZI? (ULTIME NOTIZIE) - Ci sarebbero dunque le prove nell’Inchiesta Consip, per ora solo in alcune intercettazioni e nelle parole di Mazzei ai magistrati (vedi qui sopra) di presunti legami tra la fondazione di Matteo Renzi e l’imprenditore Romeo, arrestato ieri e che avrebbe elogiato fondi per le campagne di Renzi in questi anni. Dalle prime carte riportate dall’Ansa, è emerso un presunto sistema di tangenti attorno a Romeo, in riferimento sia all'appalto nell'ospedale Cardarelli sia per altri lavori pubblici a Napoli. Gli sviluppi più importanti dell'indagine sono collegati a intercettazioni telefoniche, sequestri e perquisizioni: a Roma, ad esempio, furono trovati in una discarica dei "pizzini" sui quali secondo l'accusa Romeo avrebbe annotato importo e destinatari delle mazzette. Secondo quanto riporta la Stampa oggi, «il nome di Matteo Renzi, spunta - nonostante l’omissis - a pagina 31 dell’ordinanza firmata dal gip Gaspare Sturzo. Il fidato collaboratore di Romeo, l’ex deputato An Italo Bocchino, inconsapevole d’essere intercettato, un anno fa spiega all’imprenditore che ci sarebbe una volontà politica per sostenere le cooperative nell’assegnazione degli appalti per favorire il voto di scambio». I fondi dati alla fondazione di Renzi sono regolari, le manovre fatte da romeo sul territorio campano per trovarli sono invece sotto inchiesta; nelle carte delle intercettazioni si legge infatti, «Perché un politico può venire da te a chiederti sessantamila euro che ti ha chiesto Renzi (si tratta di una regolare donazione elargita da Romeo alla fondazione riconducibile a Renzi, ndr), ma i mille pulitori sul territorio sono mille persone che danno cinquemila euro ciascuno... sono mille persone che fanno un’assunzione ciascuno... sono mille persone che quando voti si chiamano i dipendenti... tu, invece, i tuoi dipendenti neanche sai chi sono..».

