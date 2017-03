Elezioni Francia 2017 / Hollande attacca Fillon, ma la vera partita è tra Le Pen e Macron (oggi 2 marzo)

ELEZIONI FRANCIA 2017, LA PARTITA SARÀ MACRON-LE PEN? (ULTIME NOTIZIE) - Se la giornata di ieri è stata un autentico boomerang per il centrodestra in vista delle Elezioni Francia 2017, non si può certo dire che il centrosinistra dei socialisti versi in condizioni tanto migliori. Hamon non è indagato, cosa che invece in pratica non si può dire di Fillon (vedi qui sotto), ma i sondaggi e il consenso generale per gli uomini del governo uscente sono davvero ai minimi storici; Macron sta facendo man bassa dei consensi del centro e centrosinistra, proponendosi come l’unico vero argine all’ascesa al potere della “nemica” Marine Le Pen. Ieri il partito socialista con il presidente francese uscente Hollande ha provato a difendere i magistrati attaccati da Fillon, mostrando un botta e risposta tra i due partiti un tempo influenti in Francia e ora “condannati” ad un terzo e quarto posto, se va bene, al primo turno delle Elezioni Francia del 23 aprile. «In quanto garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria, tengo a sollevarmi solennemente contro qualsiasi tentativo di mettere in dubbio i magistrati; una candidatura all'elezione presidenziale non autorizza a gettare il sospetto sul lavoro di poliziotti e giudici», sottolineando come Fillon non possa esprimersi in questi termini per nessun motivo al mondo. Mentre però Ps e Republicains litigano, i “terzi” godono: Macron raccoglie sempre più consenso, con i lati del Ps e della destra non convinti da Hamon e Fillon e che vogliono un candidato in grado di battere la Le Pen. Dall’altro proprio Marine, che sta accogliendo parte dei transfughi di Fillon, mai convinti dalla proposta “centrista” e sempre più insofferenti del “Penelope-gate” che rischia di tagliare fuori la destra “moderata” dalla corsa all’Eliseo.

ELEZIONI FRANCIA 2017, FILLON “NON MI RITIRO” (ULTIME NOTIZIE) - Una giornata intensa e il rischio di vedere chiusa la partita delle Elezioni Francia 2017, e invece per i Repubblicani è arrivato ieri il colpo di coda di Francois Fillon che nonostante le indagini che lo vedono tirato in ballo per l’assunzione della moglie Penelope, non si ritira dalla corsa. Dopo una mattinata convulsa con la convocazione dai magistrati per il caso riguardante l’assunzione della moglie Penelope (che non è stata arrestata, come erroneamente era stato diffuso questa mattina dal sito francese Mediapart) il vertice con i Republicains e la decisione a sorpresa, visto che le dimissioni e il ritiro dalla candidatura sembravano imminenti. «Non ho intenzione di arrendermi e di ritirarmi», annunciando di essere stato convocato dai giudici il 15 marzo «in vista di un'incriminazione formale per i presunti impieghi fittizi della moglie Penelope». Non ci va certo giù leggero il candidato di centrodestra nella conferenza stampa a Parigi: «Questa indagine è un assassinio politico. Non i giudici, ma solo il suffragio universale potrà decidere sul mio conto. La decisione dei giudici è stata calcolata per impedire la mia candidatura e con questa scelta di calendario si assassina non solo me, ma l'intera elezione presidenziale. Ci andrò, sarò presente all'appuntamento con la democrazia».

