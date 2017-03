Sondaggi/ Ultime notizie, 2 marzo: intenzioni di voto, Democratici e Progressisti al 10%

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: MDP RACCOGLIE IL 10% (OGGI, 2 MARZO 2017) - Intenzioni di voto con e senza la scissione del Partito Democratico. Gli ultimi sondaggi di Tecnè hanno rilevato le preferenze degli elettori in entrambe le ipotesi a pochi giorni dalla nascita del nuovo partito. La nuova formazione politica nata dalla scissione della sinistra del Pd, Articolo 1 - Movimento dei Democratici e Progressisti, ha visto la luce lo scorso 25 febbraio. Qualche giorno prima, il 20-21, l'Istituto di ricerche ha condotto una rilevazione per Rti-Matrix. Secondo i risultati di questi sondaggi, basati sulle intenzioni di voto di chi ha indicato un partito, i Democratici e Progressisti raccoglierebbero il 10,3% delle preferenze degli italiani. Per quanto riguarda gli altri partiti sono queste le percentuali raccolte tra gli elettori, in base alle due ipotesi, con e senza scissione del Partito Democratico. Il Pd senza scissione sarebbe arrivato al 28,7%, mentre con la scissione si ferma al 22,8%. Anche il Movimento 5 Stelle perde consensi: con la scissione del Pd raccoglie infatti il 27,6% mentre se ciò non fosse avvenuto sarebbe arrivato al 30,3%. Questi sondaggi indicano invece perdite inferiori dei consensi per quanto riguarda gli altri partiti: Forza Italia (13% senza scissione, 13,2% con la scissione), Lega Nord (13% senza scissione, 12,9% con la scissione), Fratelli d'Italia (5% senza scissione, 4,9% con la scissione), Nuovo Centrodestra (2,1% senza scissione, 1,9% con la scissione), Sinistra Italiana (3,8% senza scissione, 2,7% con la scissione).

SONDAGGI ELETTORALI E PRIMARIE PD: RENZI IN TESTA (OGGI, 2 MARZO 2017) - Matteo Renzi in pole position per le Primarie Pd, secondo i dati degli ultimi sondaggi. L'attenzione dei sondaggi politici ed elettorali è rivolta in questi giorni in particolare al Partito Democratico dopo che la sinistra ha attuato la scissione minacciata ed è stato creato il nuovo partito dei Democratici e Progressisti: in Parlamento il gruppo conta 37 deputati alla Camera e 14 senatori al Senato, Nel Partito Democratico, in seguito alle dimissioni di Matteo Renzi, saranno realizzate le Primarie per scegliere il nuovo segretario. Proprio su questo l'Istituto di ricerche Scenari Politici - Winpoll ha chiesto l'opinione degli italiani: la rilevazione è stata effettuata dal 22 al 24 febbraio scorso per l'Huffington Post. Le Primarie del Pd si terranno il prossimo 30 aprile dalle ore 8 alle ore 20. Per la presentazione delle candidature a segretario nazionale del Partito Democratico c'è tempo fino alle ore 18 del prossimo 6 marzo. Le liste per le Primarie dovranno poi essere presentate entro il 10 aprile. In base ai risultati di questi sondaggi Renzi dovrebbe essere riconfermato alla segreteria del partito: il 61% degli intervistati infatti lo voterebbe. Michele Emiliano raccoglierebbe invece il 21% e Andrea Orlando il 18%.

© Riproduzione Riservata.