Sondaggi elettorali e Primarie Pd: elettori dem, Renzi ‘straccia’ Orlando ed Emilano (oggi 21 marzo 2017)

Sondaggi elettorali, Matteo Renzi (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E PRIMARIE PD: RENZI ANCORA AVANTI (OGGI, 21 MARZO 2017) - Gli elettori del centrosinistra nonostante la scissione subita e la sconfitta al Referendum premiano ancora nei sondaggi politici ed elettorali riferiti al Pd il segretario dimissionario e nuovo candidato al Congresso, Matteo Renzi. Con l’ultimissimo sondaggio prodotto da Istituto Piepoli si mostra come gli elettori del Partito Democratico sono ancora legati in fiducia e progetto all’ex sindaco di Firenze, anche con le recenti debolezze mostrate dagli ultimi mesi di politica nazionale. Agli elettori dem è stato chiesto in vista delle Primarie del 30 aprile prossimo chi sarebbe al momento il candidato ideale per la nuova segreteria dem: Renzi stravince e schiaccia gli avversari, con il 75% delle preferenze, contro un bassissimo 6% di Michele Emiliano e un 19% di Andrea Orlando. All’interno del Pd al momento le possibilità di battere Renzi sono esegue, specie dopo la scissione che ha portato fuori dal Pd anche gli ultimi residui voti della sinistra già tradizionale. Resta però il rebus fuori dal partito: come si evince dai sondaggi qui sotto, il Pd non convince e ha perso molti voti. Riuscirà Renzi a ricompattare il consenso perduto?

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: PD IN CADUTA LIBERA (OGGI, 21 MARZO 2017) - Stando agli ultimi sondaggi politici elettorali prodotti da Tecnè, il risultato per il Partito Democratico è una sorta di debacle: come sappiamo, i sondaggi vanno presi con le molle in quanto basta cambiare istituto i ricerca che i risultati variano sensibilmente, anche per il diverso tipo di campione scelto. Eppure va tenuto da conto l’esito di questi sondaggi: per il Pd in un solo mese è avvenuta una caduta nelle intenzioni di voto dal 29% di un mese fa al 23% attuale, un calo netto che deve far pensare sia Renzi che Gentiloni. Chiaro, in mezzo vi è stata una scissione - e infatti il guadagno di Mdp e Campo Progressista è esattamente quel 6% perso dai dem - ma questo non toglie che per il secondo partito nazionale serve una virata decisa per non lasciare il pallino in mane al Movimento 5 Stelle. I grillini infatti perdono ma molto poco, un 1% e sono ancora in testa con il 29% dei consensi; detto di Mdp, la situazione di Sinistra Italiana è ancora più in flessione, con Fratoianni che si ritrova un partito al 2% e smembrato tra Campo progressista e gli scissionisti di Pd e Si. Bene nella destra Forza Italia, l’unica a guadagnare sensibilmente (+1% rispetto ad un mese fa) e in leggera salita anche Fratelli d’Italia al 5,5%. Lega Nord stabile al 13%, appena sotto il 13,5% di Berlusconi, anche se prosegue l’instabilità per il futuro con l’incognita di un cartello unico elettorale o la separazione-frammentata, simile al campo del centrosinistra in questo momento.

© Riproduzione Riservata.