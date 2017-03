Elezioni Francia 2017 / Fillon nei guai: indagato per truffa, e quegli incontri con Putin… (oggi 22 marzo)

Elezioni Francia 2017, Francois Fillon (LaPresse)

ELEZIONI FRANCIA 2017, FILLON: TRIPLO GUAIO! (ULTIME NOTIZIE) - Elezioni in Francia più calde che mai, e non c’entra il meteo: la giornata di ieri è stata campale in senso negativo per due figure su tutti nel panorama politico transalpino. Prima le dimissioni del ministro Bruno Le Roux, indagato praticamente per lo stesso motivo che ha inguaiato Francois Fillon nel Penelope-gate; il ministro degli Interni avrebbe infatti assunto le figlie minorenni come assistenti parlamentari e si è dimesso dopo una giornata di scandalo piovuto addosso al Governo Cazeneuve. Ma sopratutto è ancora Fillon a pagare dazio con la giustizia (e con i media ostili al candidato gollista): nell’inchiesta assieme alla moglie Penelope, il vincitore delle primarie per i Repubblicani ha visto estendersi l’accusa a suo carico. Come riporta Le Monde, ora le accuse sarebbero anche di truffa aggravata e falso di documenti; secondo il quotidiano francese, in una seconda perquisizione all'Assemblea nazionale dopo la prima effettuata dagli inquirenti il 31 gennaio nell'ambito delle indagini preliminari, sono stati trovati dei nuovi documenti in base ai quali si sospetta che Fillon e la moglie Penelope potrebbero avere fabbricato informazioni false al fine di giustificare gli stipendi di Penelope stessa come assistente parlamentare. Bene, finisce qui? Neanche per sogno, la giornata di ieri è stata un vero incubo per Fillon (e quelle che lo separano dalle Elezioni del 23 aprile e 7 maggio non saranno da meno): il candidato repubblicano infatti si è visto citare in un altro scoop del settimanale che lanciò nell’etere il Penelope-gate. Fillon avrebbe ricevuto, secondo “Le Canard Enchaîné” (in edicola oggi), 50mila dollari, pari a circa 46.500 euro, per organizzare degli incontri di un miliardario libanese con il presidente russo Vladimir Putin e con il dirigente della compagnia petrolifera Total Patrick Pouyanné, incontri che poi avvennero nel 2015 tramite la sua società 2F Conseil. Tutti gli incontri sarebbero avvenuti al Forum economico internazionale di San Pietroburgo a giugno del 2015; di certo un’altra tegola per Fillon già impegnata in una duplice indagine sugli incarichi fittizi della sua famiglia. Ora il partito gollista prenderà provvedimenti clamorosi?

ELEZIONI FRANCIA 2017, CONFRONTO TV: CHI HA VINTO? (ULTIME NOTIZIE) - Inutile dire che Emmanuel Macron ha legittimamente vinto il confronto in tv con gli altri candidati alle Elezioni in Francia: i media transalpini oggi celebrano quella che è sembrata una prima battuta d’arresto di Marine Le Pen, anche se ha egregiamente fatto meglio di Fillon e Hamon (dimostratisi al momento fuori dai giochi per la battaglia al ballottaggio). Ma è Macron a prendersi gli onori della cronaca ieri mattina: più convincente, non ha vacillato davanti alle provocazioni della leader Front National e ha rilanciato sui problemi principali della Francia dopo gli anni in ombra del governo Hollande, che pure lui ha sostenuto. Proprio questo punto è riuscito Macron ha eludere la facile accusa “sei stato del Governo fino a poco fa” e ha rilanciato i suoi punti programmatici, primo tra tutti lo stop al terrorismo jihadista in ogni sua forma. I sondaggi al termine del confronto tv su Bfm mostrano come il leader di En Marche! ha convinto il 29% degli spettatori, mentre Marine ha preso il 20% (in calo rispetto ai dati degli ultimi giorni). Fillon in termini di sondaggi non perde molto, rimane attaccato alla Le Pen al 10% ma è sul punto di vista mediatico che ha patito l’ingombrante figura degli altri due candidati favoriti, patendo in incisività. Male invece Hamon, non convince e il suo partito socialista non va oltre l’11% dopo i sondaggi prodotti al termine della trasmissione televisiva di ieri sera.

© Riproduzione Riservata.