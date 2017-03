MOVIMENTO FORCONI / “Catturiamo tutti i parlamentari”: indagati e perquisiti i leader dopo il documento choc

Movimento Forconi, tafferugli con la Polizia a Roma (LaPresse)

MOVIMENTO FORCONI, INDAGATI E PERQUISITI I LEADER DOPO IL DOCUMENTO CHOC (OGGI 22 MARZO 2017) - La novità del giorno riguarda il Movimento dei Forconi: ve li ricordate intenti a fingere un arresto popolare al politico di Forza Italia Osvaldo Napoli qualche mese fa? Eccoli, sono tornati in tutto il loro “splendore”: questa mattina la Digos ha eseguito una serie i perquisizione presso tutti i leader sparsi per l’Italia dei Forconi, con indagati addirittura alcuni dei responsabili. Il motivo? Quell’ordine di cattura popolare, un documento choc e provocatorio con il quale il Movimento “insurrezionalista” invitava alla reazione del popolo contro i parlamentari eletti contro la legge e per questo da cacciare all’istante. La polizia in appoggio alla Digos sta eseguendo le varie perquisizioni che si distribuiscono a macchia d’olio da Ascoli a Como, da Firenze a Latina fino a Treviso, Taranto, Campobasso e ovviamente Roma. Il post pubblicato sul blog del Movimento Forconi lo scorso 29 dicembre ha avuto ora il suo seguito; tra i perquisiti, nota Repubblica, ci sarebbero anche i responsabili diretti dell’aggressione al parlamentare Napoli, avvenuto alla Camera lo scorso 14 dicembre. «L'intervento di polizia e carabinieri consentì di evitare conseguenze per Il deputato di Fi e identificare e denunciare 14 persone», riporta l’Ansa non specificando al momento i nomi dei Forconi identificati.

MOVIMENTO FORCONI, “ORDINE DI CATTURA POPOLARE”: L’ATTACCO AI PARLAMENTARI (OGGI 22 MARZO 2017) - Il documento dell’Ordine di Cattura popolare è divenuto un boomerang sul web, diffondendosi moltissimo e provocando la reazione dello Stato in queste ore; alcune persone ora indagate lo hanno redatto a fine 2016, in tono molto istigatorio e con esplicita intenzione di incitare il popolo ad arrestare tutti i parlamentari italiani, il Governo e anche il Presidente Mattarella, esattamente come hanno tentato di fare con Osvaldo Napoli “il primo arresto popolare di un politico”. Danilo Calvani, leader del movimento Forconi 9 dicembre, ha commentato immediatamente «Ci processino pure, ma ci dicano se la sentenza della consulta è giusta o no»; secondo uno dei responsabili dei Forconi infatti la reazione era del tutto prevista, dato che «siamo stati noi a presentare le denunce in varie procure d'Italia contro i politici, che occupano abusivamente il posto dopo la sentenza della Consulta e ci aspettavamo una reazione simile». Una provocazione programmata e voluta che ora arriva all’attenzione dei media e dell’opinione pubblica; «quello che ci viene contestato è che non possiamo sostituirci allo Stato». Ma cosa veniva riportato nel documento eversivo lo scopriamo subito, con qualche mese di ritardo: «in una grave situazione di insostenibilità giuridica, che si perpetua nel tempo, con grave rischio delle libere e democratiche Istituzioni della Repubblica», si legge nel documento di Cattura Popolare. «Tocca, pertanto, al Popolo sovrano, attesa l’inerzia intollerabile della magistratura e dei vertici delle forze di polizia, peraltro abusivi in quanto nominati da governi abusivi, di procedere nei confronti dei governanti e parlamentari abusivi nei termini di legge»; è stato nominato una sorta di Comitato della Legalità che dovrà essere incaricato di emanare il “famoso” ordine di cattura, «l'elenco va da Mattarella e Napolitano a tutti i singoli deputati, la cui esecuzione spetta alla polizia giudiziaria, avvertendo che se ciò non dovesse essere adempiuto saranno i cittadini ad operare in conformità alle norme in premessa e del codice di procedura penale». I Forconi oggi però hanno inforcato e ora si attendono le reazioni dell’intera classe politica…

