Sondaggi elettorali e intenzioni di voto: M5s sempre in testa ma il vantaggio diminuisce (oggi 22 marzo 2017)

Sondaggi elettorali, immagini di repertorio (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: IL VANTAGGIO DEL M5S SUL PD (OGGI, 22 MARZO 2017) - Il Movimento 5 Stelle resta in vantaggio sul Partito Democratico secondo gli ultimi sondaggi elettorali. Ma il distacco tra il M5s e il Pd non è rilevato con la stessa percentuale dai vari istituti di ricerca. Mentre secondo Index Research, che ha condotto la rilevazione per il programma di La7 Piazza Pulita lo scorso 15 marzo, il Movimento 5 Stelle è al primo posto delle preferenze degli elettori con il 30,2% dei consensi e stacca il Pd, al 25,4%, di 5 punti percentuali, in base ai dati di Emg Acqua la differenza è minore. Infatti secondo i sondaggi elettorali realizzati da quest'ultimo istituto di ricerche per La7, nel periodo tra il 17 e 19 marzo scorso, il Movimento 5 Stelle raccoglie il 29.9% delle intenzioni di voto degli elettori ed è in testa sul Partito Democratico di tre punti percentuali: il Pd infatti si ferma al 26.8%. In ogni caso il Pd è dato ormai per secondo partito, scavalcato dal M5s nelle ultime settimane di sondaggi. In base alla rilevazione di Emg Acqua i due partiti nati dalla scissione interna la Pd raccolgono rispettivamente Democratici e progressisti il 4.3% e Campo progressista l'1,0%. Per quanto riguarda gli altri partiti le percentuali di consensi sono le seguenti: Lega Nord il 12.4%, Forza Italia il 12.2%, Fratelli d’Italia – An il 5.0%, Alternativa popolare il 2.9%, Sinistra Italiana il 1.6% e infine il restante 3,9% ad altri partiti.

SONDAGGI ELETTORALI E PRIMARIE PD: RENZI SALDAMENTE IN TESTA(OGGI, 22 MARZO 2017) - Se il Partito Democratico, secondo gli ultimi sondaggi, perde colpi nei confronti del Movimento 5 Stelle dal punto di vista dei consensi, l'ex segretario è saldamente in testa nella sfida per la poltrona di prossimo segretario del Pd. Il prossimo 30 aprile si terranno infatti le Primarie del Partito Democratico per scegliere il nuovo segretario nazionale dopo le dimissioni di Matteo Renzi. Le candidature sono già state presentate: i tre nomi in lizza sono Andrea Orlando, Michele Emiliano e appunto Matteo Renzi. L'ex premier, in base ai sondaggi condotti da Index Research per il programma di La7 Piazza Pulita lo scorso 15 marzo, è al primo posto con il 55% dei consensi. Al campione di elettori è stato chiesto di indicare quale fra i tre nomi voterebbero con più probabilità alle Primarie del Pd e i dati sono stati calcolati al netto delle risposte 'Nessuno di questi/Altro/Non so/Non risponde'. Gli sfidanti di Matteo Renzi, secondo i dati di questi sondaggi, restano indietro: Andrea Orlando raccoglie infatti il 24% mentre Michele Emiliano il 21%.

© Riproduzione Riservata.