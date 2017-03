ELEZIONI FRANCIA 2017 / Fillon e Le Roux: nepotismo alla francese o “complotto di Stato”? (Oggi 23 marzo)

Elezioni Francia 2017, i candidati (LaPresse)

ELEZIONI FRANCIA 2017, NEPOTISMO ALLA FRANCESE (ULTIME NOTIZIE) - Potremmo definirlo nepotismo alla francese ed è quello che sta colpendo questa strana campagna per le Elezioni in Francia del prossimo 23 aprile. All’inizio fu Fillon con il suo Penelope-Gate e poi anche Marine Le Pen con i vari incarichi fittizie e le manovre strane sui dipendenti legati alla propria famiglia. E giusto ieri lo scandalo che in meno di una giornata ha elevato e poi fatto scoppiare il bubbone sul ministro degli Interni Bruno Le Roux. Prima indagato, poi sotto forte bufera della stampa e degli avversari politici - tra l’altro Repubblicani e Front National, gli stessi che vivono il medesimo problema nepotista in casa loro - e alla fine dimissionario: secondo quanto scoperto finora, Le Roux avrebbe fatto alle figlie dei contratti tra il 2009 e il 2016 per una somma totale di 55mila euro quando ancora le minorenni frequentavano la scuola dell’obbligo. Di fatto le figlie hanno continuato a percepire il compenso fino a quando erano all’università avanzata. Il discorso di ieri tenuto dall’ex ministro dimissionario è suonato come un estremo tentativo di innocenza difesa, anche il suo stesso partito pare lo abbia abbandonato (nel medesimo modo in cui ha lasciato praticamente da solo il candidato Hamon, l’unico big a non essere indagato, ma debole politicamente rispetto a Macron). «Mi sono fatto un punto d’onore nel rispettare la funzione di deputato e i doveri connessi. Per questo dichiaro l’onestà di ogni mio rapporto umano e di ogni atto politico. Ma la mia responsabilità è anche quella di difendere in tutto l’azione del governo ed è per questo ho deciso di rassegnare le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica», ha commentato Le Roux prima delle dimissioni ufficiali.

ELEZIONI FRANCIA 2017, FILLON: “COMPLOTTO DI STATO” (ULTIME NOTIZIE) - Francois Fillon è una furia e il giorno dopo la doppia novità sulle indagini a suo carico a meno di un mese dalle Elezioni di Francia, si ribella in una intervista di fuoco a Radio France Info. «Ogni settimana ci sono fughe (di notizie) contro il segreto istruttorio organizzate dai servizi dello Stato. E casualmente il Partito socialista, Macron, Hollande, si fiondano su queste pseudo rivelazioni nella pretesa che non ci siano candidati di Destra. La verità - ha ammonito il vincitore delle primarie per i Repubblicani- è che la gauche è nell’incapacità di vincere questa elezione e che ormai ha solo una possibilità di riuscirci: non avere avversari a destra». Bum. Per Fillon gli attacchi che quasi quotidianamente arrivano sulla sua candidatura (Penelope-gate, truffa, presunti incontri con Putin con pagamento per essere stato l’intermediario) sono frutto di un disegno dei servizi dello Stato: un’accusa gravissima che si lega anche alla vicenda del ministro degli Interni Bruno le Roux, dimissionario per una indagine assai simile a quella che ha colpito il candidato gollista. «Non sono ministro dell’Interno, sono candidato all’elezione presidenziale. È un attacco senza precedenti dall’inizio della quinta Repubblica contro il processo democratico». Un disegno di Hollande-Macron (considerando Hamon ormai fuori dai giochi per le Elezioni) è il frutto del complotto ordito secondo Fillon: complottiamo da uomo nell’angolo o principio di verità?

