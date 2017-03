Flavio Briatore (da Facebook)

CHI VUOLE LAVORARE VA ALL'ESTERO, NUOVA BUFERA SU FLAVIO BRIATORE: "IN ITALIA SOLO LAUREATI DISOCCUPATI" - Nuova bufera su Flavio Briatore: prima attacca la Puglia, poi i poveri perché «non creano lavoro» e oggi è il turno degli universitari. Ne ha per tutti il noto imprenditore dalla sua terrazza di Dubai, dove è impegnato nell'apertura di nuovi ristoranti del suo impero. Il 90% del personale tra l'altro arriva dall'Italia, perché per Briatore i giovani che hanno voglia di lavorare sono quelli che vanno all'estero. Quelli che, invece, restano in Italia non fanno altro che lamentarsi. Un pensiero ben diverso da quello espresso dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che a dicembre fece discutere per questo commento sul fenomeno dei cervelli in fuga: «Conosco gente che è bene non avere tra i piedi». Dichiarazioni diverse, ma entrambe discutibili. Per Briatore comunque se i giovani restano a carico dei propri genitori è anche un po' colpa loro: «Ci sono tanti giovani italiani che hanno voglia di lavorare, ma vanno tutti all'estero e poi non tornano più. E in Italia restano quelli che si lamentano, che non sanno le lingue e non hanno voglia di farsi il mazzo», ha dichiarato mister Billionaire a Il Giornale.

Il problema per Briatore sta nel fatto che ormai tutti i giovani vogliono studiare, anziché svolgere dei lavori manuali che potrebbero arricchirli: «I ragazzi in Italia vogliono assolutamente fare l'università, assolutamente laurearsi, e vogliono assolutamente essere disoccupati. Questo è quello che vogliono essere, dei disoccupati con la laurea, invece di essere occupati facendo dei lavori manuali». La coperta in Italia si è accorciata e la soluzione per Briatore non è rappresentata dalla tassazione delle pensioni più alte per finanziare le politiche giovanili: «Invece di togliere qualcosa a quelli che prendono pensioni alte, che poi in percentuale sono molto pochi, abbassate il costo del lavoro così magari create nuovi posti di lavoro. Nessuno è riuscito a farlo in vent'anni». Il dibattito è servito.

© Riproduzione Riservata.