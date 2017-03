Sondaggi elettorali e intenzioni di voto: M5s-Pd, si riduce ancora il divario? (oggi 23 marzo 2017)

Sondaggi elettorali , Immagini di repertorio (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: QUALE DISTACCO TRA M5S E PD? (OGGI, 23 MARZO 2017) - Ballano le percentuali del divario tra M5s e Pd secondo i sondaggi elettorali dei vari istituti di ricerche. In base all'ultima rilevazione condotta da Scenari Politici - Winpoll per l'Huffington Post, nel periodo dal 15 al 17 marzo scorso, il Movimento 5 Stelle sarebbe in testa con il 26,5% dei consensi, tallonato a poco più di un punto percentuale, dal Partito Democratico al 25,3%. Sondaggi elettorali di altri istituti di ricerche hanno invece segnalato un divario più ampio del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico. Per la rilevazione di Emg Acqua, effettuata tra il 17 e 19 marzo scorso per La7 la differenza tra i primi due partiti è di tre punti percentuali: il M5s arriva al 29.9% e il Pd al 26.8%. Ancora più ampio il divario tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per un altro istituto di ricerche. Secondo i sondaggi elettorali realizzati da Index Research per il programma di La7 Piazza Pulita lo scorso 15 marzo, il M5s è dato addirittura al 30,2% mentre il Pd si fermerebbe 5 punti percentuali al di sotto, raccogliendo il 25,4% delle preferenze.

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: LE PERCENTUALI DEGLI ALTRI PARTITI (OGGI, 23 MARZO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali, dopo la scissione interna della sinistra del Partito Democratico, rilevano anche le percentuali delle nuove formazioni politiche che sono nate. In base ai dati degli ultimi sondaggi condotti da Scenari Politici - Winpoll per l'Huffington Post il Movimento dei Democratici e Progressisti raccoglierebbe, nel caso in cui si andasse alle urne oggi, il 4,6% delle intenzioni di voto. La Lista Pisapia invece potrebbe contare sul 3,7% delle preferenze degli italiani. Per quanto riguarda gli altri partiti di sinistra, questi ultimi sondaggi elettorali, indicano le seguenti percentuali di consensi: Sinistra Italiana all'1,1%, Partito di Rifondazione Comunista allo 0,4% e altri partiti di Centrosinistra all'1,1%. Passando al Centrodestra ecco quali sarebbero i consensi che i vari partiti raccoglierebbero: Forza Italia il 13,5%, Lega Nord il 12,0%, Fratelli d'Italia il 5,4%, Alternativa Popolare (ex Nuovo Centrodestra) al 2,8%. Infine un altro 1,8% andrebbe ad altri partiti di Centrodestra e il restante 1,8% ad altri partiti.

