GRILLO LEADER DELLA SINISTRA? / ‘Cancella’ Bersani e attacca: “avete distrutto il più grande partito d’Europa"

Beppe Grillo (Foto: LaPresse)

GRILLO LEADER DELLA SINISTRA, “VOI SIETE IL VECCHIO, AVETE DISTRUTTO IL PD!” - Beppe Grillo show: non solo insulta il Pd e Renzi, non solo “annulla” l’invito e apertura di Bersani ad un dialogo tra M5s e Mdp, ma ora si erge ad autentico leader della sinistra, o quantomeno “contenitore” dell’elettorato deluso dalla crisi del Pd. Come? Ma tramite il blog (quello di cui non è responsabile, ndr), è ovvio. In un lungo post-lettera indirizzata a Bersani, Renzi ed Emiliano, il leader dei grillini pone il punto forte della sua arringa diretto contro chi ha deluso costantemente l’elettorato di sinistra; e lo fa compiendo un’astuta operazione comunicativa. Da un lato non prende neanche in considerazione l’invito di Bersani al dialogo insieme e nello stesso tempo si rivolge all’elettorato (e non al Pd) come a dire, “loro hanno fallito, ma noi siamo qui”: «Arrendetevi perché voi siete il vecchio, noi il nuovo. Avete buttato nel cesso la storia del più grande partito della sinistra». Un leader a tutto tondo che prende a schiaffi i suoi principali avversari politici appena superati nei sondaggi: «Sono consapevole che nel dividere, ma non imperare, che vi sta travolgendo, i 5 punti di distacco dal Movimento potrebbero diventare una sorta di ossessione», scrive ironico Beppe Grillo che poi conclude con una stoccata, «credo proprio che questo non riconoscerci pubblicamente come avversari, ma subirci tutti i giorni mentre sveliamo le vostre tramette, stia diventando troppo duro per voi tutti».

L’’M5s attacca duro dicendo che la dissoluzione del Pd, dettata dagli scissionisti, ha rovinato il più grande partito di sinistra d’Europa e si prepara ad accogliere chiunque dell’elettorato voglia cambiare rotta: «Non serve ostinarvi nelle vostre ridicole danze, quando tutti i Buzzi d’Italia avranno finito di parlare non vi salverà dire “no, io non sono più del PD”» Un attacco che ributta al centro le vicende giudiziarie che coinvolgono l’area renziana - «siete sottomessi ad un capetto da cortile che nomina tutti i suoi amichetti» - anche se abilmente glissa su possibili problemi interni al M5s, specie in materia di inchieste (Roma) o nomine politiche (comunarie alquanto “indecifrabili”). Una sinistra frammentata e un blog a Cinque Stelle che cresce: la prossima partita elettorale promette “scintille” non esattamente di massimo valore politico…

La mia lettera aperta al Pd https://t.co/jFVLA2fXVb — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 23 marzo 2017

