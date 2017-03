Il ‘patto’ Pds-giudici/ Così Mani Pulite ‘proteggeva’ la sinistra

Antonio Di Pietro, Mani Pulite (LaPresse)

TANGENTOPOLI, IL PATTO GIUDICI-PDS PER PROTEGGERE LA SINISTRA: ECCO IL SAGGIO-CHOC - Un colpo di stato politico prima che giudiziario: lo si è sempre pensato per Tangentopoli ma ora ci sarebbero anche delle prove molto vicine al pool di Mani Pulite per provare a capire di più quella stagione da molti considerata come causa e origine delle difficoltà odierne nella politica italiana. Tra gli anni 1992 e 1993 lo scandalo Tangentopoli aveva raggiunto praticamente tutte le aree del potere che fino ad allora avevano governato in italia, Dc e Psi in primis, arrivando praticamente ad azzerare la classe politica che in Parlamento durava fin dal secondo dopoguerra. Ora un saggio uscito in questi giorni di Ferdinando Cionti dal titolo eloquente “Il colpo di stato” mostra le prove di un presunto accordo tra i giudici di Mani Pulite che indagavano sulla maxi gestione di malaffare tra la politica e l’imprenditoria italiana e il partito di sinistra che stava per cambiare da Pci a Pds. Il giurista ai tempi collaboratore di Bettino Craxi ha studiato le carte per anni e ora avanza la sua ipotesi-choc al pubblico italiano, di sicuro generando non poche polemiche a così tanti anni di distanza: l’attacco completo diretto a Bettino Craxi e alla Dc tenne in sostanza “riparati” i politici del Pci (poi Pds, e poi ancora Ds fino ad arrivare al Pd odierno). «La scintilla dell’inchiesta, ovvero l’arresto di Mario Chiesa, era scoccata in seguito ad una serie di intercettazioni illegali. In sostanza Di Pietro aveva inventato l’esistenza di un “reato” per il quale è consentita l’intercettazione telefonica». Non solo, prosegue Cionti nella sua trattazione riportata oggi in pagina Cultura de Il Giornale, «anche il conferimento dell’inchiesta a Di Pietro era stata irregolare, lui stesso per l’operazione Chiesa aveva concordato con la polizia giudiziaria una data in cui era di turno, in modo da farsi assegnare il processo».

E così via, con una serie di operazioni ben poco lecite che portarono una forzatura nelle indagini in modo da poter arrivare quanto prima “ai bersagli grossi”: ma per fare tutto questo il Pool di Mani Pulite doveva avere un supporto politico di qualche tipo per poter avere campo libero. E resta evidente, questa la tesi di Cionti, che con Dc e Psi attaccanti come obiettivi massimi, gli unici che potevano garantire questo “appoggio” erano gli ex comunisti in fase di cambiamento verso il Pds. L’obiettivo era fare venir fuori il nome di Craxi in ogni modo e per far questo avevano anche inventato «il reato di “dazione ambientale”, un reato sociale e collettivo di corruzione secondo il quale il rischio di reiterazione dei reati è sempre possibile. Effetto: veniva fatto capire all’indagato che la sua permanenza in carcere poteva durare all’infinito», spiega ancora Cionti nel suo saggio “il colpo di stato”. Lo stesso riporta la tesi principale secondo cui il pool guidato da Borrelli si fosse servito dell’appoggio politico del Pds, in crisi per il dissolvimento dell’Unione Sovietica e quindi a quel punto disposto a tutto. Come ad esempio distruggere i diretti avversari politici. Tesi fantasiosa? Può essere ma se si vuole vedere come sono andati poi i fatti, non bisogna dimenticare che il partito di Occhetto uscì praticamente senza danno o macchia dall’immenso processo di Mani Pulite. «Le inchieste implicarono solo esponenti marginali o migliorasti del Pds», scrive Cionti pronto a subire le conseguenze mediatiche per le sue affermazioni. Insomma, il patto tra una certa parte della magistratura e la sinistra avvenne in quegli anni, un patto ovviamente che non esiste come prova provata materiale ma che in larga parte della magistratura ha influssi che arrivano fino ai giorni nostri, o almeno questo quello che risulta da questo saggio coraggioso che prova a ripercorre i giorni politici al contrario per leggere in maniera non “ufficiale” i giorni di Tangentopoli. Secondo Cionti, «nasce da lì la totale subordinazione di parlamento e governo al potere coercitivo della magistratura. E poiché il potere coercitivo è l’essenza della sovranità, veniva attuato un vero e proprio colpo di Stato secondo l’articolo 287 del codice penale». Cosa però impedì però a quel punto l’affermarsi del Pds dopo la caduta di Craxi e la dissoluzione della Dc? Ecco bravi, proprio lui, quello da Arcore. E guarda caso con un “rapporto” con i giudici non esattamente “lineare”…

