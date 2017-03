SONDAGGI ELETTORALI E ASTENSIONE: indecisi-astenuti primo ‘partito’ (oggi 25 marzo 2017)

Sondaggi elettorali, Immagini di repertorio (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: BOOM DI INDECISI E ASTENUTI (OGGI, 25 MARZO 2017) - Gli italiani indecisi-astenuti sul voto potrebbero essere considerati il primo 'partito' italiano: secondo gli ultimi sondaggi elettorali oltre la metà degli italiani non sa a quale partito dare il proprio consenso oppure ha già deciso che non voterà. In base ai dati della rilevazione condotta dall'istituto di ricerche Index Research per il programma di La7 Piazza Pulita lo scorso 22 marzo, la percentuale di elettori indecisi o astenuti è il 54,4%, quindi oltre la metà degli italiani. Analizzando il dato di questi sondaggi nel dettaglio e scorporandolo si scopre che gli elettori che dichiarano che non si recheranno alle urne sono la maggioranza rispetto a coloro che affermano che andranno a votare pur non sapendo ancora per chi. Tra gli italiani intervistati da questi sondaggi gli astenuti sono il 37,0% mentre gli indecisi il 17.4%. Si tratta di percentuali di cui i partiti devono sicuramente tenere conto in vista delle prossime elezioni politiche per poter mettere in atto strategie ad hoc per cercare di raccogliere consensi anche tra gli indecisi e astenuti.

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: M5S SEMPRE IN TESTA (OGGI, 25 MARZO 2017) - Se si fossero tenute ieri le elezioni politiche, secondo gli ultimi sondaggi elettorali, il Movimento 5 Stelle avrebbe raccolto la maggioranza delle preferenze. Il M5s è infatti in testa in base alla rilevazione condotta lo scorso 22 marzo dall'istituto di ricerche Index Research per il programma di La7 Piazza Pulita: il Movimento fondato da Beppe Grillo raccoglie infatti il 30,8% delle preferenze. Il Partito Democratico si ferma al secondo posto con il 25,3% dei consensi: il distacco tra i primi due partiti è quindi di 5,5 punti percentuali. Poi, in base ai dati di questi ultimi sondaggi elettorali, ecco quali sono le percentuali raccolte dagli altri partiti. Per quanto riguarda il Centrosinistra Sinistra Italiana arriva al 2,5%, la nuova formazione dei Democratici e Progressisti, nata dalla scissione del Partito Democratico, al 4,0% e il neonato Campo progressista all'1,0%. Nel Centrodestra invece le percentuali di intenzioni di voto sono il 12,7% per Forza Italia, il 5,0% per Fratelli d'Italia, il 2,6% per la neonata Alternativa Popolare (ex Nuovo Centrodestra), il 12,5% per la Lega Nord.

