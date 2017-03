Sondaggi elettorali e Comunità europea: italiani insoddisfatti (oggi 26 marzo 2017)

Sondaggi elettorali, Immagini di repertorio (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E COMUNITA' EUROPEA: GLI ITALIANI PENSANO DI AVERE PIU' SVANTAGGI (OGGI, 26 MARZO 2017) - Non sono soddisfatti gli italiani dell'Europa. E lo certificano gli ultimi sondaggi elettorali proprio nel 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma con i quali nasceva la Comunità europea. Proprio ieri a Roma si è svolta la giornata di celebrazione per questo anniversario: non sono una commemorazione visto che i 27 capi di Stato europei si sono riuniti per sottoscrivere un nuovo impegno per l'unità dell'Europea, sottolineando la sua indivisibilità e al tempo stesso la possibilità per gruppi di Paesi di avanzare rispetto ad altri in determinati settori. Ma gli italiani pensano di avere più vantaggi o svantaggi dall’appartenere alla Comunità europea? E' questa la domanda che è stata fatta a un campione di elettori dalla rilevazione condotta dall'istituto di ricerche Index Research per il programma di La7 Piazza Pulita lo scorso 22 marzo. La maggioranza degli italiani, il 55,8%, ha risposto di ritenere di avere più svantaggi mentre il 30,4% ha dichiarato di avere più vantaggi. Senza opinione a riguardo il restante 13,8% degli elettori intervistati.

SONDAGGI ELETTORALI E GOVERNO: ITALIANI SFIDUCIATI (OGGI, 26 MARZO 2017) - Anche nei confronti del governo Gentiloni, secondo gli ultimi sondaggi elettorali, gli italiani ripongono poca fiducia. Nell'ultima rilevazione, condotta dall'Istituto Ixè per il programma Agorà di Rai 3 lo scorso 22 marzo, è stato chiesto al campione di italiani di indicare il livello di fiducia nell'Esecutivo, scegliendo tra molta, abbastanza, molta + abbastanza, poca, nessuna. La maggioranza degli italiani ha indicato di avere poca fiducia nel governo Gentiloni: ha risposto così infatti il 48% degli elettori intervistati. Nessuna fiducia poi per il 28% degli italiani. Chi ha espresso molta + abbastanza nell'Esecutivo rappresenta il 24%, mentre un 22% ha dichiarato di avere abbastanza fiducia e solo il 2% di averne molta. Passando alla fiducia nei leader politici sono queste le percentuali che i vari esponenti hanno raccolto, secondo i dati di questi ultimi sondaggi elettorali, tra gli italiani che hanno dichiarato di avere molta + abbastanza fiducia: il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni il 27%, l'ex premier Matteo Renzi il 24%, la leader di Fratelli d'Italia il 20%, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio il 19%, il leader della Lega Nord Matteo Salvini il 18%, il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo il 16%, l'ex cavaliere Silvio Berlusconi il 16%.

