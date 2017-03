XAVIER BETTEL/ Video, il premier gay: "Presidente Mattarella, le presento mio marito"

Xavier Bettel

XAVIER BETTEL, VIDEO: IL PREMIER DEL LUSSEMBURGO PRESENTA AL MATTARELLA SUO MARITO - Il premier lussemburghese Xavier Bettel, in visita nella Capitale per le celebrazioni dei 60 anni dei Trattati di Roma, è stato ospite al Campidoglio insieme agli altri primi ministi e li ha incontrato anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Dopo essere stato presentato dal cerimoniere, il premier del Lussemburgo ha stretto la mano a Mattarella, al premier Paolo Gentiloni e alla sua consorte. A fianco a lui c’era l compagno Gauthier Destenay, sposato il 15 maggio del 2015. Dopo aver salutato il Presidente della Repubblica e il nostro premier, Bettel ha fatto le presentazioni: “Presidente, le presento mio marito!”. Con un sorriso e in perfetto italiano, il premier del Lussemburgo ha presentato il compagno come se fosse una first lady qualunque, senza paura di scandalizzare nessuno nonostante stesse interloquendo con il Presidente della Repubblica di un Paese in cui le unioni civili sono una assoluta novità. Xavier Bettel, 38 anni, è il primo premier dell’Unione Europea ad essersi sposato con un partner dello stesso sesso. L’avvenimento ha suscitato polemiche, scalpore e sorpresa negli altri Paesi ma non in Lussemburgo: dichiaratamente gay, Bettel si era speso molto per promuovere il disegno di legge in favore delle nozze gay, poi approvato nel giugno del 2014.

