Sondaggi elettorali e sinistra dem: listone unico anti-Renzi vale 11% (oggi 27 marzo 2017)

Sondaggi elettorali, Pier Luigi Bersani (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E SINISTRA PD: LISTONE UNICO DI SINISTRA ANTI-RENZI VALE 11% (OGGI, 27 MARZO 2017) - Nei sondaggi politici prodotti da Winpoll in queste ultime settimane di forte discussione interna alla sinistra in Italia, ancora non sono chiari i piani dei vari partiti (compresi quelli nuovi appena nati) rispetto alla prossima Campagna Elettorale verso le Elezioni Politiche del 2018. Oltre al Pd, infatti, che il prossimo 30 aprile scoprirà quale sarà il suo candidato, come si stanno muovendo in termini di consenso elettorale gli altri organismi più di sinistra? Per prima cosa, in uno scenario immaginato dai sondaggi di Winpoll, si è cercato di scoprire cosa prenderebbero alle urne Mdp, Lista Pisapia e Sinistra Italiana qualora si presentassero separati. Bersani otterrebbe un 5,5%, la lista di Pisapia staccherebbe un 3,6% e un misero 1,3% andrebbe alla nuova Sinistra Italiana; nel secondo scenario elettorale, un unico Listone di Sinistra prenderebbe un 11,2% che si contrasterebbe con il Pd renziano (o di Emiliano e Orlando, ndr) in una ipotetica lotta a sinistra per poter ottenere un fattore importante di voti contro i rivali del Movimento 5 Stelle e delle destre. Terzo e ultimo scenario vede invece il Listone elettorale Bersani-Pisapi che raccoglierebbe un’importante fetta di 10,2% di consensi, contro lo 0,8% di Sinistra Italiana di Fratoianni.

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: M5S SALDO IN TESTA (OGGI, 27 MARZO 2017) - I sondaggi che vengono prodotti in questo periodo pre-elettorale mostrano sostanzialmente un minimo comune denominatore: Il Movimento 5 Stelle è al momento il primo partito in Italia con un abbastanza solido vantaggio permesso dalla scissione del Pd che ha ulteriormente indebolito un partito invischiato nell’incertezza della lotta renziani/anti renziani. Con i dati offerti dai sondaggi elettorali di Demopolis, si scopre l’esatta e completa “classifica” delle intenzioni di voto di questa fine marzo: Movimento 5 Stelle in saldo primo posto, con il 30% delle preferenze, seguito da un Pd al 26% che paga ancora tanto quella sanguinosa scissione. Al terzo posto troviamo il 12,8%, staccatissimi, della Lega Nord e poi il 12% di Berlusconi e di tutta Forza Italia; in calo Fratelli d’Italia, al 5%, e Mdp di Bersani e Speranza al 4,6%. Sale Alternativa Popolare al 3,2%, molto male invece Sinistra Italiana di Fratoianni al 2,5%. La battaglia è lunga, ma la maggioranza è ancora una lunga e molto faticosa “utopia”…

