PRIMARIE PD / Circoli al voto, Renzi in vantaggio su Orlando ed Emiliano anche nella ‘rossa’ Bologna

Matteo Renzi (Foto: LaPresse)

PRIMARIE PD, CIRCOLI AL VOTO: A BOLOGNA (A SORPRESA) IN VANTAGGIO RENZI (OGGI 27 MARZO 2017) - Proseguono i voti nei circoli Pd in vista delle Primarie del Partito Democratico: i congressi nei circoli sono infatti riservati agli iscritti dem e dureranno fino al 2 aprile. In seguito scatterà la vera e propria campagna elettorale verso le Primarie e il Congresso, che arriveranno il 30 aprile in tutte le piazze italiane e nei gazebo con il voto partecipato anche per i non iscritti al Pd, previa pagamento di 2 euro. La notizia di giornata è che a Bologna, nella “rossa” roccaforte del Pd più convintamente di sinistra in vantaggio è l’ex segretario Matteo Renzi che al momento sta sbaragliando la concorrenza di Andrea Orlando e Michele Emiliano. C sono già le prime mezze-ammissioni che arrivano dal capogruppo Pd in consiglio comunale sotto le Due Torri: «C’è il rischio reale che nei circoli vinca Renzi, ma alle primarie sarà un’altra storia», commenta Claudio Mazzanti. Che poi mette le mani avanti, «si vede che c’è stata una diaspora importante che ha colpito soprattutto a sinistra, tutti quelli che se ne sono andati sono persone che non erano più d’accordo con la linea di Renzi». I voti nei circoli sono tutt’altro che conclusi, ma il vantaggio del leader fiorentino è importante con il 60% dopo 38 circoli già al voto. Al momento Orlando lo segue abbastanza vicino, crollo invece di quell’Emiliano che dovrebbe incarnare a Bologna e provincia quel rappresentante “rosso” che certamente gli altri due giovani astanti non potranno mai identificare. Ma tant’è, sfida ovviamente ancora aperta come in tutto il resto d’Italia. E come si può vedere a Milano la partita è ancora più accesa…

PRIMARIE PD, CIRCOLI AL VOTO: MILANO RENZIANA, È PLEBISCITO? (OGGI 27 MARZO 2017) - Matteo Renzi rischia il plebiscito. Alle primarie nei circoli Pd della metropoli milanese come da pronostico è davanti l’ex segretario ma con un risultato talmente netto che è difficile trovare una lettura di “speranza” per gli altri due candidati, la premiata ditta Orlando & Emiliano. Hanno votato 57 circoli su 174 ufficiali e Renzi ha preso il 70% dei voti, con un’affluenza molto alta data in netta crescita dopo il 2013. Orlando strappa un 28,5% mentre Emiliano un misero 1,5%; è chiaro che non è Milano il banco di prova più importante di Renzi, ma avere una base così forte al nord, in vista delle Primarie prima e soppiatto delle Elezioni Nazionali poi potrebbe rivelarsi un arma assolutamente decisiva. Se si cambia radicalmente scena e si arriva in Sicilia il risultato però non cambia e anche qui il rischi plebiscito si impone, con sempre comunque una buona prestazione di Orlando. Presso i circoli del Palermitano e del Trapanese, Matteo piglia il 75%, Andre il 20% ed Emiliano un bassissimo 1%. Insomma, la partita nei circoli è già finita?

© Riproduzione Riservata.