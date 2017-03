SONDAGGI ELETTORALI, Centrodestra: Primarie, Salvini batte Berlusconi (oggi 28 marzo 2017)

Sondaggi elettorali e politici, Silvio Berlusconi (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E LEADER CENTRODESTRA: PRIMARIE? SALVINI BATTE SILVIO (OGGI 28 MARZO 2017) - E se alla fine fossero indette delle Primarie anche nel Centrodestra? I sondaggi non lo escludono e in effetti potrebbe essere proprio questa modalità a decidere, una volta per tutte, chi la spinta nell’ipotetica formazione comune in vista delle Elezioni Politiche. Dato che ogni protagonista in campo sa bene che non ci sarebbero possibilità di vittoria se ognuno corresse da solo (e già comunque la battaglia per il 40% anche in coalizione è tutt’altro che una passeggiata), l’unica rimane allearsi: ma manca una leadership visto che il binomio Salvini-Meloni sfida Berlusconi cercando uno strappo più a destra piuttosto che al centro. I sondaggi condotti da Index Research mostrano come la “boutade” delle primarie - per ora infatti il leader di Forza Italia sembra essere l’unico davvero contrario alla possibilità lanciata da Meloni mesi fa - darebbe ragione a Silvio nel non scegliere (vista dalla sua posizione) tale via. Gli elettori infatti lo boccerebbero, non con una batosta, ma comunque mettendolo in minoranza rispetto al candidato Salvini, più giovane, più diretto e unico a poter incarnare per la destra italiana quella forma di ribellione osservata in Gran Bretagna con la Brexit e in Usa con Donald Trump. I sondaggi mostrano infatti un Berlusconi al 30% delle preferenze in una ipotetica primaria del Centrodestra, mentre il leader e segretario della Lega Nord conquisterebbe un 38%; poco più sotto, Giorgia Meloni, con il 24% non riuscirebbe a strappare la palma del “terzo litigante che approfitta della lite altrui”. Raffaele Fitto, outsider, prenderebbe un misero 8% e non rappresenta una minaccia per il triumvirato “diviso”. Insomma, ci saranno davvero queste primarie o rimarranno una simpatica disquisizione tra sondaggisti e analisti?

SONDAGGI ELETTORALI E LEADERSHIP PD: SVANITO EFFETTO-RENZI? (OGGI, 28 MARZO 2017) - I sondaggi elettorali prodotti in vista delle prossime primarie del Pd mostrano un elemento curioso che da tempo ormai commentatori e analisti politici mettono in atto. Il famoso “tocco-magico” di Matteo Renzi è giunto al capolinea? Se di norma resta un giudizio per fini intenditori politici, l’analisi sullo stato di forma dell’ex premier e dell’ex segretario del Partito Democratico viene vista anche dagli elettori, e i risultati confermano il trend negativo per il leader fiorentino. Secondo i sondaggi Ipsos infatti dopo il discorso tenuto al Lingotto di Torino che ha lanciato la sua candidatura alla segreteria Pd attraverso le Primarie, non ha convinto tutti, anzi quasi dimostrando che quel tocco magico si è in parte se non del tutto esaurito. Il 48% la pensa così, mentre il 35% degli intervistati ritiene che Renzi si sia ripreso dopo le sconfitte al Referendum e del suo Governo. Un altro dato utile per capire la situazione renziana viene fornita da un altra domanda del sondaggio che vede la vicenda Consip al centro: il ministro Lotti, maggior fiduciario e braccio destro di Renzi nel governo Gentiloni, dovrebbe dimettersi per gli scandali e le indagini sulla Consip? La risposta è Sì per il 45% e No solo per il 25%: insomma oltre al tocco, anche il cerchio magico attorno a Renzi vede una brusca frenata rispetto ai mesi pre-referendum. Sapranno risollevarsi?

© Riproduzione Riservata.