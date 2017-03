BREXIT/ Articolo 50 attivato per uscita Ue: May boccia il referendum bis della Scozia (ultime notizie)

Brexit, Premier Theresa May (LaPresse)

BREXIT, PREMIER MAY ATTIVA ARTICOLO 50 PER USCIRE DALL’EUROPA (ULTIME NOTIZIE) - Con il nuovo capitolo Brexit il Regno Unito prova a guardare oltre all’attentato di Londra e si riaffaccia sulle problematiche politiche europee: oggi precisamente a mezzogiorno verrà presentato dall’ambasciatore britannico a Bruxelles, Sir Tim Barrow, la famosa e attesa lettera del premier Uk Theresa May dove viene attivato ufficialmente l’articolo 50 del Trattato di Lisbona. In pratica con la consegna di tale articolo alla Commissione Europea viene avviato per la prima volta dalla nascita dell’Europa la norma che regola la secessione di uno stato membro. In poche parole, oggi 29 marzo 2017 ha inizio a meno di un anno dal referendum storico in Gran Bretagna, la vera e propria Brexit. Nove mesi dopo, un parto in pratica, porta il Regno Unito a sfidare l’Europa e avviare i trattati di uscita così tanto discussi per mesi e ora finalmente giunti all’atto pratico. Non sarà un iter breve e non sarà semplice: con oggi si aprono probabilmente due anni di lunghe trattative per la secessione che dovrebbe portare, se non vi saranno intoppi, il 29 marzo 2019 ad essere ufficialmente Paese fuori dall’Ue. Qualcuno, come ha ricordato il collega inviato di Repubblica Franceschini in questi giorni, circa duemila anni fa usò un’espressione alquanto azzeccata per questi tempi, “il dado è tratto”. Quello stesso qualcuno fu anche il primo che tentò di includere la Britannia in Europa. Ecco, duemila anni dopo Giulio Cesare, la storia rischia di riproporsi. Ma al contrario…

BREXIT, PREMIER MAY BOCCIA IL REFERENDUM BIS DELLA SCOZIA (ULTIME NOTIZIE) - Per un referendum che inizia oggi ad essere accolto in tutto il suo significato - la Brexit - ve n’è un altro che si ripropone in maniera veemente sulla scena internazionale - la Scoxit. Giusto ieri il parlamento della Scozia ha votato a favore della proposta lanciata dalla premier Nicola Sturgeon per un referendum bis sull’indipendenza di Edimburgo dal Regno Unito, dopo quello bocciato nel 2014. La proposta prevede voto in tutta la Scozia per uscire dalla Union Jack nella primavera 2019, in concomitanza con la fine dei trattati Brexit con Bruxelles del governo britannico: la tesi della Sturgeon è semplice, dopo il referendum in cui il Remain scozzese ha vinto contro i Leave, è avvenuta la “catastrofe” Brexit che la Scozia non voleva assolutamente (e ha infatti continuamente votato per rimanere nell’Europa). Con questi nuovi risultati gli scozzesi dunque ci riprovano: il Parlamento scottish ha approvato ma ora la palla passa a Londra che ha già fatto intuire la risposta tramite la premier May, «non apriremo i negoziati sulla proposta della Scozia. Ora non è il momento giusto», ha ribadito ieri alla vigilia dei negoziati iniziati sulla Brexit. Braccio di ferro per ora insanabile: come del resto William Wallace insegna da trecento anni, l’indipendenza da Londra è una delle ragioni di vita sociale ed economica della Scozia. Che sia rispuntata ora in questi ultimi anni è ormai più che una certezza.

© Riproduzione Riservata.