Giuliano Poletti a le Iene Show (Foto: LaPresse)

GIULIANO POLETTI: IL MINISTRO DEL LAVORO GIOCA A CALCETTO LE IENE SHOW (OGGI, 29 MARZO 2017) - Blitz de Le Iene al congresso della Cisl di Bologna per incontrare Giuliano Poletti: il ministro del Lavoro è stato avvicinato da un inviato del programma di Italia 1 per commentare la polemica relative ad alcune dichiarazioni che ha rilasciato recentemente agli studenti di un istituto tecnico. Poletti aveva spiegato che si creano maggiori opportunità «a giocare a calcetto che a mandare in giro i curricula», facendo scoppiare l'ennesima bufera. Questa sera, dunque, Le Iene trasmetteranno il servizio realizzato da Michele Cordaro, che ha invitato ironicamente il ministro a tirare un calcio al pallone. «Questa sera il ministro Poletti giocherà a calcetto con noi e risponderà alle nostre domande», l'annuncio de Le Iene sui social network. Un'entrata a gamba tesa quella dell'inviato, che durante il congresso dell'area metropolitana bolognese della Cisl, che si è tenuto a Castel San Pietro Terme, si è rivolto così a Poletti: «La farebbe una partita con me ministro? Sa, sono un giovane in cerca di lavoro...».

GIULIANO POLETTI: IL BLITZ DE LE IENE (OGGI, 29 MARZO 2017)-Il blitz de Le Iene è stato organizzato nel pomeriggio, quando il ministro del Lavoro Giuliano Poletti era atteso per il suo intervento al congresso dell'area metropolitana di Bologna della Cisl. Entrato da una porta secondaria, mentre tutti i cronisti lo aspettavano all'ingresso principale, Poletti è stato avvicinato dall'inviato de Le Iene al termine del suo intervento. Ha risposto alle domande, glissandone qualcuna, e ha accettato di inscenare un breve "siparietto" calcistico: ha afferrato con le mani la palla che Michele Cordaro gli ha ironicamente lanciato per giocare. Dopo essersi schermito affermando di aver sempre fatto il portiere, il ministro ha fatto delle precisazioni sulle sue recenti dichiarazioni, cogliendo l'occasione per ribadire l'importanza delle relazioni umane nella ricerca di un lavoro e prima di rientrare ha, appunto, parato un tiro della iena. In attesa del servizio, potete guardare il video realizzato da Il Resto del Carlino.

