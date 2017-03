PARLAMENTARE ROBOT/ Video, Luigi Di Maio ‘di sasso’ dopo intervento ‘cirbernetico’ del deputato del Pd

Luigi Di Maio (LaPresse)

DEPUTATO ROBOT, VIDEO: LA REAZIONE DI LUIGI DI MAIO ALLA VOCE METALLICA DEL COLLEGA COPPOLA (PD) - Luigi Di Maio, in qualità di vicepresidente della Camera, fa intervenire un collega deputato del Pd, Paolo Coppola: atmosfera serena, il parlamentare prende la parole e… “Grazie Presidente, Onorevoli colleghi: tra qualche anno questo intervento potrebbe essere letto anche da un robot e forse a non tutti dispiacerebbe”. Una “semplice” introduzione come migliaia di tante altre vengono lette alla Camera ogni giorno dai politici di tutti gli schieramenti; ecco, ma questo è leggermente diverso visto che viene eseguito da una voce robotica. Una sorta di “Siri” molto meno sintetizzata e molto elettronica: un intervento choc che provoca una reazione assai divertente nel grillino Di Maio e in tutti i colleghi in Aula. Rimangono tutti di sasso e la faccia del possibile candidato premier del Movimento 5 Stelle è tutta un programma, come se si fosse presentato in aula un robot in “ferro e ossa”. L’intervento di Paolo Coppola, che poi riprende lui pieno possesso del microfono dopo il messaggio audio fatto sentire, è proprio indirizzato ad alcune mozioni sulle innovazioni tecnologiche, l’intelligenza artificiale e la robotica.

Lo scorso 24 febbraio nella stessa Camera, alcuni deputati di partiti trasversali coadiuvati dall’ex ministro dell’Università e Ricerca, Maria Chiara Carrozza, avevano esposto in aula: «Il Governo deve intraprendere azioni che portino a uno sviluppo sostenibile della robotica, dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica». In quell’occasione il buon Coppola (presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni) aveva parlato con la stampa sostenendo come i cambiamenti pensati «avranno effetti dirompenti dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro con importanti conseguenze sull’occupazione ma anche sullo stile di vita dei cittadini. E per questo bisogna adottare misure che ci consentano di governare al meglio questo cambiamento». Finora l’unico effetto dirompente è stata la reazione di stucco del Di Maio grillino; dopo mesi ad essere accusato di essere un “burattino”, o meglio, un “robot” nelle mani di Beppe Grillo, ora il giovane vicepresidente della Camera si è visto interloquire da un proto-robot ed è trasalito. Del resto caro “Gigi”, non c’è da stupirsi più di tanto: chi di “politico robot” ferisce…

