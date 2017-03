SONDAGGI ELETTORALI, intenzioni di voto: Alfano e Pisapia oltre il 3% (oggi 29 marzo 2017)

Sondaggi elettorali, Immagini di repertorio (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: ECCO CHI SUPERA LO SBARRAMENTO AL 3% (OGGI 29 MARZO 2017) - I nuovi partiti e movimenti nati nelle scorse settimane, secondo gli ultimi sondaggi elettorali, supererebbero lo sbarramento del 3%. La soglia di sbarramento sarà importante, in base alla nuova legge elettorale proporzionale stabilita dalla sentenza della Corte Costituzionale, per l'assegnazione dei seggi in seguito alle elezioni. Dall'ultima rilevazione condotta dall'Istituto di ricerche Scenari Politici - Winpoll per l'Huffington Post lo scorso 23 e 24 marzo emerge che sia Alternativa Popolare (ex Nuovo Centrodestra) che il Movimento dei Democratici e Progressisti che Campo Progressista (nati dalla scissione del Partito Democratico) raccoglierebbero più del 3% dei consensi. Ap raggiungerebbe il 3,1% delle preferenze degli elettori, Campo Progressista il 3,2% e Mdp arriverebbe al 4,3%. Secondo questi sondaggi elettorali, per quanto riguarda poi i primi due partiti, il distacco tra il Movimento 5 Stelle, in testa nelle intenzioni di voto degli italiani, e il Partito Democratico sarebbe di meno di due punti percentuali. Il M5s raggiungerebbe infatti il 27,4% delle preferenze degli elettori mentre il Pd si fermerebbe al 25,7%. Le percentuali di consensi degli altri partiti sono invece le seguenti: Forza Italia al 13%, Lega Nord all'11,5%, Sinistra Italiana all'1,2%, Partito di Rifondazione Comunista allo 0,5%.

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: RECORD INDECISI/ASTENUTI (OGGI 29 MARZO 2017) - Nelle intenzioni di voto rilevate dagli ultimi sondaggi elettorali è record di italiani che dichiarano che non andranno alle urne. Secondo infatti la rilevazione condotta lo scorso 24 marzo da Emg Acqua per La7 Srl il 39.9% del campione di elettori intervistati ha annunciato la propria astensione. A questa percentuale si deve poi sommare il 17.2% di elettori che si dicono ancora indecisi sul partito al quale dare la propria preferenza nella cabina elettorale. Dunque se le elezioni politiche si tenessero oggi la maggioranza degli italiani non voterebbe oppure deciderebbe all'ultimo momento a chi attribuire il voto. Tra gli italiani che invece hanno già deciso, secondo questi sondaggi di Emg Acqua il distacco tra i primi due partiti, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, sarebbe maggiore rispetto a quello segnalato da Scenari Politici - Winpoll. Il M5s raccoglie infatti il 30.3% delle preferenze mentre il Partito Democratico arriva al 26.9%: la differenza è di oltre tre punti percentuali contro i quasi due della rilevazione dell'altro istituto di ricerche.

