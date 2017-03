DIETRO LE QUINTE/ Inchiesta Consip, così i pm aiutano Bruxelles

INCHIESTA CONSIP. Probabilmente sbaglieremo. Tuttavia ci viene in mente una cosa: è difficile comprendere che cosa esattamente passi per la testa di questa classe dirigente europea alle vigilia delle elezioni francesi, della situazione italiana e del 60esimo anniversario dell'Europa.

Non si vuole prenderla alla lontana, ma alcuni avvenimenti che si svolgono in Italia e in Francia sembrano collegati a un disegno comune: mantenere, vivere in questo stato di grande incertezza e colpire tutti i potenziali avversari o anche solamente i riformatori dell'attuale assetto europeo. Se ci è permesso, noi azzardiamo qualche strana analogia, che è difficile immaginare dove porterà.

C'è qualche analista disincantato che spiega: "Non importano le conseguenze per chi dirige le operazioni da Bruxelles o da qualche altra parte. La sensazione è quella di mantenere la 'poltiglia eurocratica' che ha in questo momento il potere nel continente. Poi ci sono gli 'zelanti' dei vari Paesi che si mettono in moto e fanno il lavoro che Bruxelles non può fare direttamente".

L'obiettivo sarebbe non ammettere, in sostanza, che un'Europa concepita in questo modo condannerà a una crescita sempre stentata, a un costante impoverimento del ceto medio. Ammetterlo, significherebbe dire che è stato sbagliato quasi tutto in questi venti anni e quindi non si può dirlo, significherebbe recitare una confessione impietosa. Bisognerebbe persino arrivare a spiegare la voragine della gestione dei derivati, con cui lo Stato italiano scommette con i soldi che ci vengono presi con le tasse.

Lo sfondo è ampio e articolato e quindi bisogna ridurlo nelle manovre di annientamento. Forse è difficile che queste manovre riescano nei prossimi mesi. Staremo a vedere.

Partiamo dalle questioni italiane. Matteo Renzi ha perso rovinosamente un referendum costituzionale e ha condotto una politica economica completamente sbagliata. In più, ha dimostrato tutta la sua inconsistenza nel dirigere un partito che faceva da baricentro al sistema politico italiano, provocando, per carattere o per calcolo, più di altri suoi "compagni o amici" di partito, una scissione che avrà come conseguenza la probabile ingovernabilità dell'Italia per i prossimi anni e quindi una dipendenza dall'eurozona, che diventerà inevitabile, sino a una gestione controllata, magari direttamente dalla troika.

E' dalla sera del 4 dicembre che Renzi, affetto da parlantina di "provinciale sedicente abile e colto", sta annaspando e non riesce neppure a immaginare e calcolare in quale trappola si è andato a infilare, con tutte le sue sparate successive: velocità del congresso del Pd, rapidità di nuove elezioni e impuntature sul bilancio europeo, il famoso 0,2 per cento, che era apparso subito come una comica.

In realtà, tra le tante colpe di Renzi c'è la presunzione di essere più furbo di vecchi marpioni che al momento giusto sanno intervenire per ristabilire gradi e responsabilità precise. Guardiamo solo la sequenza che ha interessato Matteo Renzi dal 4 dicembre: dimissioni dal governo per lasciare spazio a un successore di "fiducia", Paolo Gentiloni, che giorno dopo giorno viene giudicato sempre più affidabile soprattutto dagli "altri"; dimissioni dalla segreteria del Partito democratico, con date e scadenze tutte da verificare per un ritorno in plancia di comando; slittamento delle nuove elezioni, che dovevano essere fatte velocemente (l'accordo sulla legge elettorale era fissato il 27 febbraio) e che invece arriveranno con tutta probabilità alla scadenza naturale della legislatura.