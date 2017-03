ELEZIONI FRANCIA 2017/ Le Pen e Fillon, le inchieste fanno volare l‘’europeista’ Macron (oggi, 3 marzo)

ELEZIONI FRANCIA 2017, I GUAI DI LE PEN E FILLON AVVANTAGGIANO MACRON (ULTIME NOTIZIE) - Tra i due litiganti di destra indagati il terzo “centrista” gode: nelle Elezioni Francia 2017 la situazione attuale è abbastanza ben definita. Tenendo conto Hamon e il Partito Socialista tagliato fuori dai giochi e dai sondaggi (tanti socialisti francesi hanno però già scelto che aderiranno al progetto elettorale di Macron) la situazione sui veri due sfidanti di Emmanuel Macron si è complicata negli ultimi giorni. La destra francese, divisa tra la grande favorita Marine Le Pen e il traballante Francois Fillon, ha grossi problemi con la giustizia: ieri la plenaria del Parlamento europeo ha revocato con un’ampia maggioranza l’immunità all’eurodeputata Marine Le Pen. La giustizia francese aveva richiesto la revoca dell’immunità in seguito al caso delle tre esecuzioni dell’Isis messe come video su Twitter dalla leader del Front National, tra cui quella del giornalista Usa James Foley. A ben vedere, la revoca dell’immunità riguarda solo il caso in questione e non l’inchiesta sui presunti incarichi fittizi dei suoi assistenti al Parlamento europeo, in cui a essere sotto indagine è la capo gabinetto di Le Pen. Di contro, Fillon ha deciso di continuare la campagna verso le Elezioni francesi con il peso di una possibile indagine in corso che nell’ambito del Penelope Gate lo troverà interrogato nel mezzo della campagna elettorale nelle prossime settimane. A beneficiare di tutti questi scandali è Emmanuel Macron di En Marche. Secondo gli ultimi sondaggi il candidato indipendente sarebbe al 23% delle intenzioni di voto, mentre la Le Pen otterrebbe il 25% delle preferenze: ma la crisi dei partiti tradizionali potrebbe portare nuovo bacino di voti al candidato “europeista” e arrivare al secondo turno con una forza elettorale maggiore della pur forte candidata della destra estremista.

ELEZIONI FRANCIA 2017, IL PROGRAMMA DI MACRON (ULTIME NOTIZIE) - Ieri a Parigi in vista delle Elezioni Francia 2017 Emmanuel Macron ha presentato il suo programma ufficiale davanti alla platea di giornalisti e tanti curiosi che vedono in lui l’unico vero argine per contrastare Marine Le Pen. Hamon, Fillon, socialisti e Repubblicani, il movimento indipendente “En Marche” sta sbaragliando la concorrenza ponendosi come avversario credibile del Front National e approfittando della crisi dei due partiti istituzionali più famosi di Francia. «Il mio progetto è profondamente europeo: è tempo di ricostruire il sogno europeo, necessità di rilanciare l’agenda dell’Ue a 27 e darle un nuovo impulso». Secondo il candidato centrista, i veri punti del programma sono pochi ma “buoni”: «rilanciare la zona euro, un nuovo sogno europeo e per questo serve una Francia credibile davanti alla Germania». Un sogno da molti visto come realizzabile e del tutto antagonista del “no-Euro” di Le Pen: «In sei mesi voglio ripristinare la credibilità francese rispetto alla Germania. Dopo la crisi dell’Ue del 2008, non è riuscita a ricostruirsi lasciando dietro di se una gioventù perduta che ha conosciuto solo la disoccupazione di massa. Oggi è tempo di ricostruire una casa comune. Ne va dell’avvenire della nostra gioventù», ha affermato in conferenza Emmanuel Macron, pronto ormai per la campagna delle elezioni francesi.

