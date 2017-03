INCHIESTA CONSIP/ Tiziano Renzi interrogato dalla Procura, mozione M5s contro Lotti (oggi, 2 marzo 2017)

CASO CONSIP, TIZIANO RENZI INTERROGATO: “NULLA DA NASCONDERE” (ULTIME NOTIZIE) - Prosegue e non si placa l’onda politica e penale per l’inchiesta sula Consip, la concessionaria dello Stato che si occupa degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione come l’energia elettrica, il gas, il carburante per le auto, il riscaldamento e i contratti telefonici. Oggi giornata importante per l’interrogatorio della Procura di Roma a Tiziano Renzi, padre dell’ex premier e indagato per traffico di influenze nell’ambito della Consip. Il reato ipotizzato per il padre di Renzi è in sostanza quello di possibile intermediario tra il corrotto e il corruttore mediante la propria influenza, prima che l'accordo illecito vada in porto. Nel caso Consip in particolare, l’impianto della Procura prevede questo legame: ò’imprenditore campano Alfredo Romeo è stato arrestato ieri per corruzione nell'inchiesta romana sugli appalti della concessionaria; Tiziano Renzi e l'imprenditore Carlo Russo si facevano promettere somme di denaro mensili da Romeo sfruttando le relazioni tra il padre del'ex premier e l'ad di Consip. ovviamente tutto questo andrà dimostrato e oggi con le prime dichiarazioni che rilascerà Tiziano Renzi davanti ai pm si potranno costruire i tasselli delle prossime indagini. «Non ho mai chiesto soldi. Non li ho mai presi. Mai. E credo che i magistrati abbiano tutti gli strumenti per verificarlo. Non vedo l'ora che venga fuori la verità: voglio essere interrogato, voglio che verifichino tutto di me, non ho nulla da nascondere. Nulla», si difende in una nota ufficiale ieri il padre di Matteo Renzi, dopo le accuse rivolte dall’imprenditore e esponente del Pd Alfredo Mazzei. «Non ho mai fatto cene segrete in bettole in vita mia, come scrive qualcuno. Conosco effettivamente Carlo Russo, del cui figlio sono padrino di battesimo, ma leggo cose sui giornali di cui non so assolutamente nulla. Nell'articolo si fa riferimento ad un "incontro segreto" tra Tiziano Renzi, Romeo e Russo in “una trattoria senza pretese con ingresso riservato". Mi sembra di vivere un incubo. Sono stato indagato due anni fa per la prima volta in vita mia e mi hanno assolto ma la notizia è stata riportata in qualche trafiletto. Spero solo che il giorno in cui tutto questo finirà ci sarà lo stesso spazio sui giornali che c'è oggi. Vivo perché i miei nipoti sappiano che io sono quello che hanno sempre conosciuto e non ciò che i giornali scrivono oggi» conclude il padre di Renzi, ascoltato oggi a Roma dai pm.

CASO CONSIP, M5S: MOZIONE SFIDUCIA CONTRO LOTTI (ULTIME NOTIZIE) - Il caso Consip ovviamente non ha conseguenze solo penali ma soprattutto “politiche” visto che tira in ballo personaggi del calibro di un fedele collaboratore, del padre e di altri esponenti vicini all’ex premier Matteo Renzi. Il punto della questione lo ha sollevato ieri il Movimento 5 Stelle che ha ovviamente colto la palla al balzo per un diretto attacco politico contro la persona di Renzi e di tutto il Pd: «L'imprenditore arrestato stamattina finanzia la fondazione di Matteo Renzi. Noi chiediamo la rendicontazione di tutte le entrate. Perché i soldi di uno arrestato per corruzione sono entrati nella sua fondazione», scrive Di Maio ieri, a cui fa eco il blog di Beppe Grillo che rilancia «Una bomba atomica sulla politica italiana, non si può fare finta di niente: Renzi spieghi quei finanziamenti di Alfredo Romeo: nella fondazione dell'ex presidente del Consiglio sono entrati i soldi di un imprenditore arrestato per corruzione in un'inchiesta in cui sono penalmente coinvolte persone vicinissime a Renzi». Ieri in serata arriva poi anche la decisione del gruppo parlamentare di Camera e Senato del M5s di porre una mozione di sfiducia contro il Ministro Luca Lotti, anche lui indagato nella vicenda Consip in quanto all’epoca sottosegretario con delega sul controllo della concessionaria della PA. I capigruppo M5s alla Camera e al Senato, Vincenzo Caso e Michela Montevecchi, annunciano con una nota congiunta il prossimo deposito in entrambi i rami del Parlamento di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dello Sport, Luca Lotti. «Al di là degli aspetti giudiziari sui quali farà luce la magistratura riteniamo gravissimo, da un punto di vista politico, il coinvolgimento del fedelissimo di Matteo Renzi, nell'inchiesta Consip. Alla luce dell'arresto dell'imprenditore Alfredo Romeo, che coinvolge sempre di più il giglio magico nella vicenda giudiziaria, riteniamo che non sia più tollerabile la presenza di Lotti nel governo Gentiloni». (Niccolò Magnani)

