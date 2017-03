SONDAGGI/ Ultime notizie oggi 3 marzo: scissione Pd, in crescita Lega Nord e M5s

SONDAGGI ELETTORALI E SCISSIONE PD: CRESCONO LEGA NORD E M5S (OGGI, 3 MARZO 2017) - Secondo gli ultimi sondaggi elettorali, dopo la scissione del Partito Democratico, sono in crescita la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle. E' quanto emerge dalla rilevazione condotta dall'Istituto Piepoli per La Stampa lo scorso 22 febbraio. Questi sondaggi hanno rilevato e messo a confronto le intenzioni di voto degli elettori prima e dopo la scissione del Pd. Dai risultati emerge che i partiti che guadagnano consensi sono la Lega Nord che passa dal 12% al 12,5% e il Movimento 5 Stelle che passa dal 27,5% al 28%. Il Partito Democratico fa ovviamente registrare un calo delle intenzioni di voto degli italiani dopo la nascita di Articolo 1 - Movimento dei Democratici e Progressisti: il Pd passa infatti dal 32% al 29% delle preferenze. La nuova formazione politica di sinistra, nata dalla scissione del Partito Democratico, e altri partiti di Centrosinistra fanno segnare l'8% dei consensi degli elettori intervistati in questi sondaggi. Restano stabili, secondo questi sondaggi elettorali, gli altri partiti: Forza Italia all'11%, Nuovo Centrodestra al 3%, Fratelli d'Italia al 4,5%. Il totale di consensi del Centrosinistra cala dal 38% al 37% mentre quello del Centrodestra aumenta dal 32% al 32,5%.

SONDAGGI ELETTORALI E MONETA UNICA: GLI ITALIANI NON VOGLIONO LASCIARE L'EURO (OGGI, 3 MARZO 2017) - Gli italiani sembrano amare ancora l'Euro. Lo rilevano gli ultimi sondaggi condotti da Eumetra Monterosa, come riporta Termometropolitico.it. L'Istituto di ricerca ha chiesto agli elettori una valutazione sulla moneta unica e la risposta della maggioranza è stata positiva. Il 53% degli italiani intervistati ha infatti dichiarato di credere ancora nell’Euro: la moneta unica è vista come una garanzia di stabilità e come un riparo da possibili ripercussioni negative sul piano economico. Al contrario il 42% dell’elettorato pensa che sia necessaria una maggior libertà per quanto riguarda la politica monetaria. E nell'ipotesi di un vero e proprio referendum sull’Euro gli italiani voterebbero no all'uscita del nostro paese dalla moneta unica con una maggioranza ancora più alta: il 55% dell'elettorato sceglierebbe infatti, in base a questi sondaggi, di mantenere l'attuale moneta. La percentuale di italiani contrari all'uscita dall'Euro è scesa però di 10 punti in 5 mesi. Clicca qui per leggere tutti i dati.

© Riproduzione Riservata.