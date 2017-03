Elezioni Francia 2017/ Valls ‘tradisce’ Hamon per Macron: rivolta Ps, “democrazia umiliata” (oggi 30 marzo)

Elezioni Francia 2017 (LaPresse)

ELEZIONI FRANCIA 2017: VALLS APPOGGIA MACRON, “NIENTE RISCHI, SCELTA PER PAESE” (ULTIME NOTIZIE) - Esce allo scoperto confermando la sua scelta iniziale e in vista delle Elezioni in Francia l’ex premier e sfidante (sconfitto) di Hamon alle primarie socialiste, appoggia ora ufficialmente impegnandosi nella campagna elettorale in favore di Emmanuel Macron. Si tratta di Manuel Valls che in una intervista alla Bfm Tv ha confermato l’appoggio totale al leader centrista (ed ex suo ministro dell’Economia), andando dunque contro le regole e la prassi del Partito Socialista. «Non prenderò alcun rischio, voterò per Emmanuel Macron», ha chiosato Valls prendendosi anche la responsabilità di provocare numerosi problemi all’interno del partito di centrosinistra francese. «L’interesse superiore di un Paese va oltre le regole delle primarie di un partito», afferma l’ex premier che afferma come non vuole prendersi alcun rischio di potersi ritrovare davanti alla scelta di un secondo turno tra Fillon e Le Pen, ovvero le destre francesi. Impegno dunque già dal primo turno, gettando ancora fuoco sull’incendio all’interno del Ps stesso: la replica di Hamon, candidato e vincitore socialista delle primarie, non si lascia attendere, «Non sono sorpreso. Questa specie di soap opera sull’attesa della scelta di Valls punta a indebolirmi. Sto conducendo una compagna elettorale parlando della vita quotidiana della Francia, non della vita di Valls».

ELEZIONI FRANCIA 2017: HAMON E LA GAUCHE IN RIVOLTA (ULTIME NOTIZIE) - Non si placa però la furia del candidato del Partito Socialista alle Elezioni in Francia, visto che qualche ora dopo le primissime reazioni a caldo alla conferma ufficiale dell’endorsement di Valls arrivano le secondo dichiarazioni, ancora più aspre e scatenate rispetto alle prime. «È un duro colpo per la democrazia, la democrazia è umiliata», esprime con gran rammarico il debole candidato socialista, dato al quarto e addirittura secondo alcuni istituti di ricerca anche al quinto posto dei sondaggi sulle preferenze elettorali dei francesi. Proprio per questo punto Valls ha deciso di optare su Macron (chissà, fiutando la possibile vittoria finale e un ruolo di rilievo nel prossimo governo centrista?), ma la sua azione ha provocato una rivolta interna all’intero mondo della gauche francese. In primis, dopo il candidato Hamon, è Jean-Christophe Cambadelis, segretario del Ps che ritiene ormai sfaldato il suo partito dopo la scelta di Valls (e di molti altri nei prossimi giorni): «La nostra posizione è semplice: Benoit Hamon è il candidato uscito dalle primarie, legittimato da una convention unanime. Quelli che sono andati con En Marche non sono quindi più nel Partito socialista». Una scomunica bella e buona che fa seguito alle durissime parole citate dalla base socialista, «Manuel, così ci fai vergognare». In tutto questo un’unica voce è rimasta ancora in silenzio sull’intera vicenda di crisi interna al Ps: esatto sì, abita ancora per qualche giorno all’Eliseo e si chiama Francois… Alla fine dunque, Hollande, per chi opterà?

