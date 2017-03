Sondaggi elettorali, intenzioni di voto: M5s ancora in testa ma... (oggi 30 marzo 2017)

Sondaggi elettorali (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: M5S IN TESTA MA IL DISTACCO CON IL PD... (OGGI 30 MARZO 2017) - Sembra ridursi secondo alcuni sondaggi elettorali il distacco tra i primi due partiti italiani, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. In base ai risultati della rilevazione condotta dall'Istituto Ixè, per il programma Agorà di Rai 3 lo scorso 22 marzo, la distanza tra M5s e Pd sarebbe di un punto percentuale e mezzo: il Movimento 5 Stelle raccoglierebbe infatti il 27,9% delle preferenze contro il 26,4 del Partito Democratico. Se si votasse quindi oggi per le elezioni politiche il M5s risulterebbe in testa nelle intenzioni di voto degli italiani anche se non sono univoci i dati sul vantaggio che avrebbe nei confronti del Pd visto che altri istituti di ricerche hanno rilevato anche una differenza di 5 punti percentuali (v. i sondaggi elettorali di Index Research per programma di La7 Piazza Pulita lo scorso 22 marzo). Per quanto riguarda gli altri partiti le percentuali di consensi che raccoglierebbero, in base alle dichiarazioni degli elettori intervistati, sono le seguenti: Sinistra Italiana/Sel 2,6%; Forza Italia 12,8%, Nuovo Centrodestra 2,5%, UDC - Unione di Centro 0,6%, Fratelli d'Italia – AN 4,9%, Lega Nord 12,2%, Movimento Democratici e Progressisti 4,3%. Un 2,6% va poi ad altri partiti di sinistra e il restante 3,2 ad altri partiti.

SONDAGGI ELETTORALI E GOVERNO: ANCORA POCA FIDUCIA DEGLI ITALIANI (OGGI 30 MARZO 2017) - Governo e fiducia. E' una delle domande che i sondaggi elettorali pongono agli italiani per testare il livello di consensi degli elettori nei confronti dell'Esecutivo. Se sulle intenzioni di voto gli istituti di ricerca mostrano differenze sulle percentuali di consensi che i partiti raccoglierebbero - in particolare è ampia la forbice sul distacco che il M5s avrebbe sul Pd - per quanto riguarda la fiducia nel governo Gentiloni tutti i sondaggi rilevano una bassa soddisfazione da parte degli italiani. Anche l'ultima rilevazione condotta dall'Istituto Ixè lo scorso 22 marzo per il programma Agorà di Rai 3 sottolinea questo dato. Il 48% degli elettori intervistati ha infatti dichiarato di avere poca fiducia nel governo Gentiloni: a questa percentuale si somma poi quella del 28% degli italiani che ha addirittura affermato di non avere alcuna fiducia nell'Esecutivo. Molta + abbastanza fiducia è stata espressa dal 24% degli elettori intervistati e abbastanza fiducia dal 22%. Infine solo il 2% degli italiani ha risposo di riporre molta fiducia nell'Esecutivo guidato da Paolo Gentiloni.

