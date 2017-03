MALORE LUIGI DI MAIO/ Ricoverato d’urgenza al Gemelli di Roma il giovane leader M5s (ultime notizie)

Luigi Di Maio (LaPresse)

MALORE LUIGI DI MAIO, RICOVERATO D’URGENZA AL GEMELLI DI ROMA: PROBLEMI NELL'AREA INTESTINALE PER IL GIOVANE LEADER M5S - Novità choc dal mondo M5s: Luigi Di Maio è stato ricoverato pochi istanti fa all’ospedale Gemelli di Roma per un malore improvviso. Il vicepresidente della Camera ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle - nonché possibile papabile per il candidato premier alle prossime Elezioni Politiche Nazionali - è stato ricoverato al Policlinico della Capitale in seguito, pare, ad un problema orientato nell’area intestinale. Il paziente, avvisano le prime agenzie di stampa, sarebbe anche alquanto sofferente nel momento in cui è giunto all’ospedale romano. Ricoverato d’urgenza, sono in corso d’opera i primi accertamenti per capire che tipo di malore sia capitato a Luigi Di Maio, nel giorno sicuramente meno felice del Movimento dopo le indagini arrivate per Beppe Grillo e Alessandro Di Battista in seguito al caso delle Comunarie di Genova. Il ricovero di Di Maio arriva praticamente un mese dopo un altro ricovero eccellente all’interno del Movimento, con il sindaco Virginia Raggi che lo scorso 24 febbraio colta da malore improvviso si è dovuta far ricoverare all’ospedale San Filippo Neri, vicino al quartiere in cui abita.

