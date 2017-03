PRIMARIE PD 2017/ Risultati, Renzi vince ai circoli: Orlando ed Emiliano si rifanno ai gazebo? (Oggi 31 marzo)

Matteo Renzi (Foto: LaPresse)

RISULTATI PRIMARIE PD 2017, PLEBISCITO RENZI AI CIRCOLI: SBARAGLIATI I RIVALI ANCHE AL VOTO? (ULTIME NOTIZIE) - Mancano soli due giorni alla conclusione delle Primarie Pd nei circoli degli iscritti lungo tutto il territorio: da domenica 2 aprile infatti si sapranno i risultati definitivi dei circoli dem di tutta Italia e potrà partire la vera campagna elettorale in vista delle primarie vere e proprie con i gazebo domenica 30 aprile. In questi ultimissimi giorni di voti nei circoli un dato su tutti si è imposto: nonostante una non grandissima partecipazione alla vita pubblica e mediatica negli ultimi tempi per Matteo Renzi, l’ex segretario ottiene un successo molto più ampio di quanto poteva aspettarsi l’ala renziana del Partito Democratico. I risultati ancora incompleti mostrano una netta predominanza dell’ex premier e candidato alla segretaria del nuovo Pd targato 2017: nei primi 1.271 congressi locali si scopre che il segretario uscente ha conquistato il 69 per cento dei voti, ad Andrea Orlando va il 26,9 per cento, a Michele Emiliano il 3,9 per cento. Se non un plebiscito poco ci manca insomma. Ora, resta il punto chiaro per cui nei circoli si vota in un modo - con la forte reazione dopo la scissione che evidentemente ha avvantaggiato in termini di consensi interni Matteo Renzi - e con la chiamata del normale popolo Pd invece sarà tutta un’altra storia: chi intende partecipare alle Primarie (ricordiamo che possono votare anche i non iscritti, previo pagamento di 2 euro ai gazebo) potrebbe ancora ribaltare l’intera faccenda, anche se finora né Orlando né Emiliano hanno “bucato” lo schermo dei media e del pubblico di centrosinistra. Ci sono meno iscritti rispetto a due anni fa e questo pare per ora avvantaggiare Renzi verso la conquista del suo secondo Congresso consecutivo; certo, sarebbe un problema se invece alla fine il popolo dem decidesse di dare a Renzi e alla sua gestione la colpa proprio di questa situazione di crisi interna ed esterna del Partito Democratico. A quel punto, conquistando meno del 50%, si assisterebbe per regolamento ad un “ballottaggio” in Assemblea Nazionale, cui Renzi vuole per ovvi motivi evitare assolutamente. Le danze stanno per aprirsi e per il candidato fiorentino è tutt’uno studiare la giusta strategia con il suo pool di esperti comunicativi e politivi; cosa si inventerà questa volta?

RISULTATI PRIMARIE PD 2017, ORLANDO SFIDA RENZI: “È FAVORITO, MA ALLE ELEZIONI?” (ULTIME NOTIZIE) - Andrea Orlando sa bene che la sfida è irta e assai complicata eppure verso le Primarie Pd del prossimo 30 aprile il secondo candidato per attuale consenso non si dà per vinto e studia la possibile controffensiva nel mese decisivo di campagna elettorale in giro per l’Italia. L’attuale ministro della Giustizia, sebbene riconosca appieno come il risultato finora non è convincente per il suo ticket verso il Congresso, prova ad alzare l’asticella e indicare le elezioni nazionali come il vero obiettivo: «Si possono stravincere i congressi e straperdere le elezioni, rendendosi conto che si è soli dal punto di vista delle relazioni politiche», commenta sibilino questa mattina il candidato in un circolo dem di Bologna (dove Renzi è risultato in stra-vantaggio). Secondo il ministro un dato-simbolo è la diminuzione di iscritti nel Pd; «Sono diminuiti gli iscritti - ha detto Orlando - e questo è il punto di partenza, un elemento di preoccupazione per tutti». Per Orlando il voto nei circoli «non mi sorprende perché è scattato un riflesso condizionato: in molti pensano di reagire alla scissione con il voto al segretario uscente e non mi meraviglia che questo meccanismo sia forte in Emilia-Romagna». Ma, prova a ragionare il ministro candidato segretario, si è davvero sicuri che con Renzi alla guida del Pd sia il candidato perfetto per poter vincere? «Ma in vista delle primarie smonteremo questo argomento ponendone un altro: siete sicuri che Renzi sia quello che ha più probabilità di vincere le prossime elezioni?». Come dire, non basta la scissione per potersi prendere il Paese dopo il Pd: Orlando spera, nelle prossime settimane si vedrà se la sua strategia possa valere davvero anche in termini di numeri e risultati.

