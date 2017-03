Sondaggi elettorali politici di oggi 01-04-2017: Primarie Pd, Renzi aumenta il vantaggio?

Sondaggi elettorali politici, Matteo Renzi (Foto LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: PRIMARIE PD (OGGI 1 APRILE 2017) - Tutti i sondaggi elettorali politici delle ultime settimane, per quanto riguarda le Primarie del Pd, segnalano l'ex segretario Matteo Renzi in pole position per la riconferma alla carica. Le votazioni si svolgeranno il prossimo 30 aprile. A sfidarsi per la segreteria del Partito Democratico saranno, oltre a Matteo Renzi, il ministro della Giustizia Andrea Orlando e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Secondo i vari sondaggi elettorali politici effettuati finora il vantaggio di Renzi su Orlando ed Emiliano è netto. Ma quanto raccoglierebbe in percentuale l'ex premier? In base ai dati della rilevazione condotta dall'Istituto Ixè, per il programma Agorà di Rai 3 lo scorso 15 marzo, Matteo Renzi otterrebbe il 54% dei consensi contro il 20% di Andrea Orlando e il 13% di Michele Emiliano. Per un altro istituto di ricerca, l'Istituto Piepoli, che ha realizzato gli ultimi sondaggi per il quotidiano La Stampa lo scorso 27 marzo, Matteo Renzi raccoglierebbe, tra gli elettori di centrosinistra che si sono dichiarati propensi ad andare a votare, una percentuale ancora maggiore, il 65%, mentre Andrea Orlando arriverebbe al 21% e Michele Emiliano al 14%.

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: PRIMARIE PD (OGGI 1 APRILE 2017) - I sondaggi elettorali politici non si occupano solo di rilevare le intenzioni di voto degli italiani: le domande poste al campione di intervistati riguardano anche altri aspetti della politica e dell'economia. Una delle questioni affrontate dagli ultimi sondaggi realizzati lo scorso 27 marzo da Ipsos per Itv Movie Srl (trasmissione DiMartedì) riguarda i consumi degli italiani. In particolare è stato chiesto agli italiani se si sentono consumatori tutelati. La maggioranza, il 53%, ha risposto di no, contro il 43% che al contrario ha risposto di sì. Per quanto riguarda i consumi, in merito agli ultimi dati dell'Istat sugli indici sulla fiducia di marzo il Codacons ha mostrato cautela. “I dati sulla fiducia dei consumatori sono ancora estremamente altalenanti e abbiamo avuto prova di come cambino radicalmente da un mese all’altro – ha spiega il presidente dell'associazione a difesa dei consumatori Carlo Rienzi –. La riprova arriva dai consumi delle famiglie che appaiono ancora in stallo e dalle difficoltà riscontrate nel commercio, dove le vendite sono ancora negative su base annua. La crescita della fiducia di marzo va quindi consolidata nei prossimi mesi”.

