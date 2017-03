Sondaggi elettorali politici di oggi 31-04-2017: M5s e Pd in perfetta parità? Ecco i dati

Sondaggi elettorali politici, Immagini di repertorio (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI E INTENZIONI DI VOTO: PARITA' TRA M5S E PD (OGGI 31 MARZO 2017) - Sono in parità, secondo gli ultimi sondaggi elettorali dell'Istituto Piepoli il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Dopo che altri istituti di ricerche aveva rilevato nelle ultime settimane un vantaggio del M5s nei confronti del Pd, da 2 a 5 punti percentuali a seconda delle rilevazioni, ecco che gli ultimi sondaggi decretano una situazione differente. In base ai risultati della rilevazione condotta per Sky TG24 lo scorso 27 marzo il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico raccoglierebbero entrambi il 29% delle intenzioni di voto degli italiani. Rispetto ad analoghi sondaggi effettuati sempre dall'Istituto Piepoli lo scorso gennaio il M5s è dato in crescita di 2 punti (dal 27 al 29%) mentre il Pd è dato in calo di 3 punti (dal 32 al 29%). La situazione fotografata da questi sondaggi, per quanto riguarda i primi due partiti, sarebbe quindi ora di perfetta parità. Riguardo poi gli altri partiti di sinistra, Sinistra Italiana fa registrare un calo dello 0,5% dei consensi passando dal 3 al 2,5%. La percentuale di intenzioni di voto raccolta dal neonato Movimento Democratico Progressita, sorto dalla scissione dal Partito Democratico, è del 4%. Per quanto riguarda i partiti di destra le percentuali di preferenze indicate dagli elettori sono: per Forza Italia l'11,5% (a gennaio era all'11%), per Nuovo Centrodestra - Udc sempre il 3%, per Fratelli D'Italia il 4,5% (era il 5%), per la Lega Nord il 12,5% (era l'11%).

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI E FIDUCIA IN GENTILONI: ITALIANI DIVISI (OGGI 31 MARZO 2017) - Negli ultimi sondaggi realizzati dall'Istituto Piepoli per Sky TG24 lo scorso 27 marzo è stato anche chiesto al campione di elettori di indicare il livello di fiducia in Paolo Gentiloni presidente del Consiglio dei ministri. La rilevazione non ha riguardato quindi il livello di fiducia nel governo nel suo complesso ma solo quello nel premier che è succeduto a Matteo Renzi. Gli elettori intervistati si sono mostrati però spaccati sulle risposte: la percentuale più alta di italiani, il 36%, ha indicato di avere abbastanza fiducia in Gentiloni. Ma questo dato deve essere aggiunto anche il 31% di chi invece ha dichiarato di avere poca fiducia nel premier. In entrambi i casi si tratta di circa un terzo degli italiani. Per quanto riguarda la restante parte degli elettori ecco quali sono state le risposte date a questi sondaggi sulla fiducia in Gentiloni: il 20% ha risposto di non averne proprio mentre solo il 10% ha affermato di averne molta. Infine resta un 3% di italiani senza opinione a riguardo.

