INCHIESTA CONSIP/ Così Renzi ci riporta a Mani pulite

INCHIESTA CONSIP. Se qualcuno aveva ancora dubbi su com'è ridotta la politica italiana, poteva vedere ieri sera la trasmissione della "sempre giovane" Lilli Gruber, la donna dal labbro sporgente e provocante, che faceva domande (che dovrebbero essere incalzanti) insieme al direttore dell'Espresso, Tommaso Cerno, al nostro ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che è anche ex segretario del Partito democratico, ma concorrente sempre agguerrito per ritornare in sella e in cattedra.

Nei giorni scorsi, guardando i concorrenti alla segreteria del Pd, nelle prossime primarie, qualcuno ha fatto una battuta destinata ad avere fortuna: "Manca solo Perry Mason per il prossimo congresso". In effetti, considerando che oltre a Renzi c'è il "sempre magistrato" Michele Emiliano e l'attuale ministro della Giustizia, Andrea Orlando, la faccia decisa di Raymond Burr che interpreta l'avvocato del diavolo che risolve tutto sembrava azzeccata, anche se un po' irriverente. Ma forse, con quella battuta che prevedeva anche un avvocato difensore, oltre a un pubblico ministero e a un Guardasigilli, ci si è spinti un po' troppo in là.

L'impressione fornita ieri sera, in uno scambio di accuse e di precisazioni incomprensibili, proprio poco dopo che il padre di Matteo, Tiziano Renzi, usciva dall'interrogatorio sull'affare Consip, era quella di una grande farsa, non un grande giallo. Vale la pena di ricordare che Tiziano Renzi si è dichiarato completamente estraneo ai fatti. Ma subito arrivava la voce che veniva ascoltato a Firenze un suo amico. L'impressione è che il famoso "giglio", che l'Espresso ribattezzerà "il giglio nero", deve avere anche i suoi pasticcioni che straparlano e magari bluffano, secondo lo stile dell'incredibile provincia italiana.

In tutti i casi, presa nel suo insieme, la vicenda aveva un riferimento migliore di Perry Mason. Era quello di un vecchio film italiano di Steno degli anni Cinquanta, con Peppino De Filippo, Alberto Sordi, già nei panni di Nando Meniconi, Walter Chiari e un'ineguagliabile, senza aver bisogno di labbra sporgenti, Silvana Pampanini. Dai tempi del boom economico, il pretore del film Salomone Lo Russo è stato promosso a playmaker del dibattito politico italiano.

Intendiamoci, l'affare Consip (la centrale acquisti della pubblica amministrazione) è una questione serissima e inquietante, su cui bisognerebbe indagare con la discrezione tipica dei magistrati anglosassoni (quelli che lodava e ammirava Alexis de Tocqueville) e raggiungere la verità sul ruolo dei vari protagonisti, oltre a quell'Alfredo Romeo già arrestato e incarcerato.

Ma risvegliarsi improvvisamente, a oltre due anni dal fatto e dalle presunte indagini, con "pezzi" di giornale con notizie arrivate chissà da dove, con dichiarazioni e sms, con "si dice" e ricordi svagati, alla vigilia del congresso del Pd, dopo liti e scissioni, con la sconcertante scoperta del coinvolgimento, non marginale ma quasi decisivo del padre del segretario uscente, è francamente un "ordigno a orologeria" che lascia esterrefatti e richiama esattamente la farsa, la perenne, tragica farsa, che da 25 anni si svolge in Italia nei rapporti tra politica e magistratura.