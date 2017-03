Sondaggi/ Ultime notizie oggi 4 marzo: poca fiducia nel Governo ma Gentiloni è in testa ai leader

SONDAGGI ELETTORALI E FIDUCIA NEL GOVERNO: POCA FIDUCIA DEGLI ITALIANI (OGGI, 4 MARZO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali indagano anche sulla fiducia degli elettori nel governo Gentiloni. Secondo la rilevazione effettuata dall'Istituto Ixè S.r.l. per il programma Agorà di Rai 3 lo scorso 1 marzo la fiducia degli italiani nel nuovo Esecutivo è bassa. Il 44% degli elettori intervistati ne ha infatti poca e il 30% addirittura nessuna. Il governo Gentiloni è entrato in carica a metà dicembre scorso dopo che l'ex premier Matteo Renzi si è dimesso in seguito all'esito negativo del voto per il referendum costituzionale. Tra gli elettori che hanno dichiarato di avere fiducia nel governo, secondo questi sondaggi, il 26% ne ha molta + abbastanza, il 23% ne ha abbastanza e solo il 3% ne ha molta. Se il governo non riscuote molta fiducia da parte degli italiani il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è in testa alla classifica di gradimento dei leader politici. In base ai risultati di questi sondaggi il 30% degli elettori ha molta + abbastanza fiducia nel capo del governo. Seguono l'ex premier Renzi con il 26%, il leader della Lega Nord Matteo Salvini con il 22% e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con il 21%. E ancora Luigi Di Maio raccoglie il 19%, Beppe Grillo il 18% e Silvio Berlusconi chiude la classifica con il 17%.

SONDAGGI ELETTORALI E SCISSIONE PD: IN CALO FORZA ITALIA E NDC (OGGI, 4 MARZO 2017) - Secondo gli ultimi sondaggi elettorali non è solo il Partito Democratico a perdere consensi dopo la nascita della nuova formazione politica di sinistra dei Democratici e Progressisti. Anche i partiti di destra infatti fanno registrare un calo delle intenzioni di voto. A rilevarlo sono stati gli ultimi sondaggi condotti da Bidimedia - Bi3 nel periodo dal 19 al 21 febbraio scorso, prima della nascita di Mdp sabato 25 febbraio. In base ai dati delle risposte del campione intervistato emerge che prima della scissione del Pd Forza Italia raccoglieva il 12,20%, dopo l'11,90%. Anche Nuovo Centrodestra ed altri di Centro, che arrivavano al 3,00% si attestano ora, in seguito alla scissione del Partito Democratico, al 2,60%. Pure la Lega Nord che prima era data all'11,90% fa registrare ora l'11,70%. Fratelli D'Italia invece, secondo questi sondaggi, è in crescita dopo la nascita del nuovo partito di sinistra: prima raccoglieva il 4,00% delle preferenze degli elettori, dopo il 4,30%. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle anche il partito fondato da Beppe Grillo fa registrare una diminuzione delle preferenze degli elettori dopo la scissione del Pd: prima arrivava al 27,10% dei consensi, dopo al 26,00%.

