FORCONI/ Sicilia, il movimento di protesta si candida per le elezioni regionali

FORCONI, IL MOVIMENTO SI CANDIDA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA (OGGI, 5 MARZO 2017) - I Forconi sono pronti a lanciare la loro candidatura alla Presidenza della Regione Sicilia. La presentazione della loro proposta elettorale avverrà martedì 7 marzo 2017 alle 10.30 all’Hotel Montreal a Ragusa. Questi i loro propositi, come si legge su Agenparl: “La Sicilia ha bisogno di verità, di trasparenza, è assetata di serietà, ha bisogno di una squadra competente, nata e residente in Sicilia, che non guardi ad interessi di partito, ma che persegua come priorità assoluta gli interessi di questo popolo ormai annebbiato che da migliaia di chilometri subisce da questa Europa politiche ed attacchi incomprensibili degni di una acerrima nemica e percepisce la vicinissima Africa come fiato sul collo. Noi ci saremo, un vaffa ai radical chic benpensanti, i forconi non basterebbero più, ma non abbiamo alcuna intenzione di lasciare a certi soggetti che abbiamo conosciuto e pesato, la possibilità di continuare indisturbati ad offendere le intelligenze dei Siciliani, ci siamo stufati di affidare il nostro destino ad uomini che valgono poco o nulla. Il nostro programma ? Lo presenteremo ai siciliani in tutte le piazze dell’isola. Martedì cominciamo da Ragusa, vogliamo far ritrovare ai siciliani quella voglia smarrita della partecipazione, questo il primo punto del programma”.

© Riproduzione Riservata.