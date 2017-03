Sondaggi di oggi 5 marzo: Primarie Pd, la maggioranza voterà Renzi

SONDAGGI ELETTORALI E PRIMARIE PD: RENZI IN POLE POSITION (OGGI, 5 MARZO 2017) - Secondo gli ultimi sondaggi elettorali il 55% degli elettori voterà Mattero Renzi alle Primarie Pd. In seguito alle dimissioni del segretario sarà infatti realizzata la consultazione per scegliere il successore. E in base ai risultati dei sondaggi effettuati da Demos, come riportato da Termometropolitico.itm, la maggioranza degli elettori è intenzionata a confermare Renzi segretario del Partito Democratico. Al secondo posto si piazza Andrea Orlando con il 37%. Se si considera il totale degli elettori di centrosinistra Matteo Renzi arriva al 73% mentre restringendo il campo agli elettori del Pd, l'ex segretario raggiunge addirittura all’85% delle preferenze. Le Primarie Pd si svolgeranno il prossimo 30 aprile dalle ore 8 alle ore 20. C'è tempo fino alle ore 18 di domani 6 marzo per la presentazione delle candidature a segretario nazionale del Partito Democratico. Poi, entro il 10 aprile, dovranno essere presentate le liste per le Primarie Pd. Clicca qui per leggere tutti i dati.

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: M5S VOLA SU PD (OGGI, 5 MARZO 2017) - Per quanto riguarda le intenzioni di voto gli ultimi sondaggi elettorali segnalano un sorpasso del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico. Secondo i risultati dell’ultimo Atlante Politico, serie di sondaggi elettorali condotta da Demos, come riportato da Termometropolitico.it, Il M5s guadagna consensi mentre il Pd li perde. Il Movimento 5 Stelle fa infatti registrare oltre 2 punti percentuali rispetto al mese scorso, tornando agli stessi livelli di 6 mesi fa: raccoglie il 28,8% delle intenzioni di voto degli italiani. Per quanto riguarda il Partito Democratico invece, dopo la scissione della sinistra, la percentuale di preferenze degli elettori è calata di oltre 2 punti rispetto a febbraio, arrivando al 27,2%. La nuova formazione politica, nata una settimana fa, 'Articolo 1 - Movimento dei Democratici e Progressisti', secondo questi ultimi sondaggi raccoglierebbe il 4.2% dei consensi degli elettori. Si tratta di una percentuale più che doppio rispetta a quella fatta registrare da Campo Progressista di Giuliano Pisapia. Clicca qui per leggere tutti i dati.

