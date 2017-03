ELEZIONI FRANCIA 2017/ Fillon rilancia, “andiamo fino in fondo”, ma i Repubblicani… (oggi, 6 marzo)

ELEZIONI FRANCIA 2017, IL DISCORSO DI FRANCOIS FILLON (ULTIME NOTIZIE) - Se si attendeva la giornata di ieri per capire se la piazza avesse abbandonato Fillon, la smentita è arrivata: nelle Elezioni Francia 2017, con i guai giudiziari che continuano a perseguitarlo anche dopo le parole di difesa pronunciate dalla moglie, per la prima volta in pubblico dopo lo scoppio del Penelope-Gate, il candidato del centrodestra è più vivo che mai. «Vi chiedo un ultimo sforzo per andare fino in fondo», è l’appello che arriva alla piazza del Trocadero vicino alla Tour Eiffel dopo il pomeriggio di comizio tenuto ieri pomeriggio. «Credono che io sia solo, vogliono che io sia solo. Grazie a tutti per la vostra presenza, non bisogna mai perdere la fiducia nella Francia perché il Paese si risveglierà». Non solo non lascia, ma “raddoppia” il candidato che ha vinto le primarie dei Repubblicani: «L'essenziale, per voi e per me, è difendere il nostro Paese - ha ripreso, facendo riferimento al presunto impiego fittizio come assistente parlamentare della moglie Penelope -. Ho commesso un primo errore chiedendo a mia moglie di lavorare per me, non avrei dovuto farlo. Ho commesso un secondo errore nel modo in cui ve ne ho parlato. Quando si è profondamente onesti, quando si è dedicata la vita all'interesse generale, è difficile affrontare una campagna di questo genere». Secondo Fillon il futuro è comunque radioso verso le Elezioni, «Non bisogna mai perdere la fiducia nella Francia, perché non bisogna mai perderla nei francesi, il Paese si risveglierà». Già, ma i suoi compagni di partito saranno d’accordo?

ELEZIONI FRANCIA 2017, L’APPELLO DELLA SINDACO DI PARIGI E LE MOSSE E DEI REPUBBLICANI (ULTIME NOTIZIE) - Sul fronte Elezioni Francia, lato Repubblicani, la discussione viene rilanciata dopo le parole di ieri di Fillon: è convocata per oggi nella sede parigina dei Repubblicani un vertice per cercare di trovare un modo per destituire Fillon, come riportano i media francesi che non sembrano dare scampo al vincitore delle Primarie; il candidato numero 1 alla sostituzione sarebbe Alain Juppè, sindaco di Bordeaux, che però paga la cocente sconfitta alle primarie proprio contro Fillon. Al momento, secondo i sondaggi Odoxa, Alain Juppé, arriverebbe in testa al primo turno del 23 aprile davanti a Emmanuel Macron (En Marche) e Marine Le Pen (Front National). Sondaggi a loro modo clamorosi che potrebbero far propende l’accelerata del killeraggio politico di Fillon per avanzare la candidatura del sindaco di Bordeaux. Ieri Fillon ha fiutato il possibile cambio improvviso dei Repubblicani, e ha infatti con veemenza reagito dalla piazza (che al momento ha risposto bene): «Vengo attaccato da ogni parte e, in coscienza, vi devo ascoltare - ha continuato Fillon -, ma devo anche interrogarmi su quelli che dubitano di me, la loro responsabilità è immensa, così come la mia. Ho fatto il mio esame di coscienza e ora dico agli uomini e alle donne impegnati in politica nel mio schieramento, ora tocca a voi fare lo stesso».

