Sondaggi di oggi 6 marzo/ La coalizione "no euro", Salvini, Meloni e Movimento 5 Stelle prende 293 seggi!

SONDAGGI ELETTORALI E SEGGI CAMERA: NESSUNA COALIZIONE HA LA MAGGIORANZA (OGGI, 6 MARZO 2017) - Secondo i sondaggi espressi da Emg Acqua per La7, al momento nessuna coalizione tentata post Elezioni Politiche - visto che la legge elettorale attuale consente la coalizione solo dopo l’elezione, il 40% per avere la maggioranza subito infatti è per un partito e non una coalizione - avrebbe la sufficiente maggioranza per governare alla Camera. Situazione non proprio incoraggiante neanche a vedere possibili e improbabili coalizioni post-elettorali: il numero da raggiungere, minimo, è quello di 316 seggi, ma al momento i sondaggi con le ultime indicazioni di voto raccolte da Emg non riportano nessuna vera maggioranza. Pd, Sinistra Italiana, Mdp e autonomia prenderebbe ad oggi 234 seggi, mentre un centrosinistra allargato anche al Ncd porterebbe solo 253 seggi; il centrodestra ristretto a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia rimane ad un bassissimo 191 seggi, mentre una coalizione no-euro con Meloni, Salvini e Movimento 5 Stelle raccoglierebbe un 293 come numero, alto ma non bastevole ancora. Addirittura, neanche un seconda riedizione del Patto del Nazareno tra Pd, Berlusconi e autonomia garantirebbe un governo stabile, con 306 seggi conquistati.

SONDAGGI ELETTORALI E SEGRETARIO PD: RENZI STRACCIA ORLANDO ED EMILIANO (OGGI, 6 MARZO 2017) - Matteo Renzi è ancora il futuro del Pd: i sondaggi politici ed elettorali lo incoronano nuovo segretario del Pd dopo il Congresso e le Primarie dei prossimi mesi a venire. Le indicazioni di voto rilasciate dall’Istituto Ixè mostrano esattamente questa situazione di “ritorno al futuro”: dopo la scissione di parte del Pd sempre più ostile negli ultimi mesi, il concetto di “piazza pulita” (non ce ne voglia il buon Formigli) dovrebbe rappresentarsi dopo le primarie del 30 aprile. L’ex premier e l’ex segretario dovrebbe cancellare una di queste due “ex” per poter poi puntare a debellare anche la “rimanente”: ls strada almeno per il primo step dovrebbe essere abbastanza semplice, se seguiamo i sondaggi pubblicati di recente. Tra gli elettori dem, al momento, come segretario Pd verrebbe ripremiato Renzi per il 58% di loro, mentre gli sfidanti assieme non riescono a fare neanche la metà dei suoi numeri. Andrea Orlando al 17%, Michele Emiliano al 5%, un qualsiasi altro candidato (che al momento non c’è però, a parte la giovane Carlotta Salerno) prenderebbe il 6%. Risultato schiacciante: ma resta il dubbio più grande, Renzi poi avrà lo stesso potere che ha avuto in passato per vincere anche la partita delle elezioni?

© Riproduzione Riservata.