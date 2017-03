DALLA CINA/ Lao Xi: se Renzi vuole sopravvivere impari dalla Grecia

A dispetto della differenza di età, dalla distanza che oscura tutto, sembra che i destini di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi siano paralleli: due leader che per la fede ostinata in se stessi hanno spaccato e stanno spappolando i loro rispettivi partiti, rimanendo comunque gli unici punti di riferimento dei loro schieramenti.

Del centrodestra è storia, seppure recente; del centrosinistra è solo cronaca, con la documentazione giorno per giorno dei nuovi ostacoli che sorgono, quotidiani appunto, alla riconferma di Renzi al comando del Pd.

L'impressione è che Renzi alla fine non ce la farà a restare segretario del Pd, e se anche ce la farà, ciò avverrebbe a costo di mille bassi compromessi e tagliano i ponti con mille nemici.

La politica efficiente, in tutto il mondo, compresa quella dopo l'unità d'Italia o dell'era democristiana, era diversa. Politici al comando si ritiravano se sconfitti per poi tornare in un secondo momento. Fanfani, Moro e lo stesso Andretti hanno dominato il paese non abbarbicandosi sulla loro posizione e spaccando il partito nel frattempo, ma entrando e uscendo dalla stanza dei bottoni. Così prima di loro avevano fatto Crispi o Giolitti. Così per un secolo ha fatto in India la famiglia Nehru/Gandhi, così fanno i premier giapponesi, alternandosi fra di loro, con le loro rispettive parentele, da un secolo e mezzo.

Così non hanno fatto in Cina il capo nazionalista Chiang Kai-shek e la sua nemesi comunista Mao Zedong. Entrambi pur di cercare di mantenere il proprio potere hanno distrutto il paese. Se alla fine della seconda guerra mondiale Chiang avesse accettato di andare a elezioni, come suggerivano gli americani e come i comunisti cinesi e di Mosca avevano accettato, la storia della Cina sarebbe stata diversa. Non ci sarebbe stata la guerra civile e forse la Cina si sarebbe evoluta su una strada simile a quella italiana con la sua Dc e il suo Pci.

Chiang però voleva sterminare i comunisti e così finì i suoi giorni confinato nell'isola di Taiwan.

In parallelo è il destino di Mao. Se avesse accettato di uscire dalla politica all'inizio degli anni 60, quando emerse con violenza tutto il dramma della folle politica del Grande Balzo in Avanti (1958-1959), che uccise per fame forse oltre il 15 per cento della popolazione, tutta la storia del paese sarebbe stata diversa. Invece Mao si intestardì e tornò al potere con la Rivoluzione culturale (1966-1976) scaraventando il paese in dieci anni di anarchia semicontrollata che azzerò la classe dirigente e la cultura del paese.

Certo è difficile per chi comanda capire se è il momento di ritirarsi o insistere. Dopo tutto la leadership politica nasce dall'insistere soli quando tutti dicono il contrario. Ma ciò è vero specie in sistemi autoreferenziali, come le dittature, dove il leader è schermato nel suo potere assoluto da un'analisi oggettiva dei fatti. In sistemi aperti, democratici, dovrebbe essere diverso.