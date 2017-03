ELEZIONI FRANCIA 2017/ Hollande vs Le Pen “non cederemo alla estrema destra in Europa” (oggi 7 marzo)

ELEZIONI FRANCIA, HOLLANDE VS MARINE LE PEN “NON CEDIAMO ALL’ESTREMA DESTRA” (ULTIME NOTIZIE) - Ieri sera uno degli ultimi appuntamento ufficiali prima delle Elezioni Francia 2017, sul fronte Ue, ha visto il presidente Francois Hollande intervenire nell’ultimo bilaterale con Italia, Spagna e Germania. Per il presidente socialista, tra i tanti temi legati alle politiche europee nei prossimi mesi, non ha potuto non citare una delle preoccupazioni più grandi che anche la stessa Bruxelles esprime sulla campagna elettorale in Francia. «Esiste la minaccia di una vittoria del Front national di Marine Le Pen alle elezioni presidenziali di aprile-maggio: l’estrema destra non è mai stata così forte da 30 anni; ma la Francia non cederà», si è detto tuttavia convinto Hollande, «perché essa è cosciente che il voto non determinerà solo il destino del nostro paese ma anche il futuro della costruzione europea». Una estrema destra che con Marine Le Pen, nonostante le inchieste a suo carico, non vede minimamente scendere i sondaggi, anzi, un consenso sempre maggiore per la Le Pen la porterebbe ad oggi a sfidare il leader centrista Macron al ballottaggio. Per Hollande, che con i risultati delle sue politiche non sta certamente aiutando in termini di consenso il candidato Ps Benoit Hamon, tenterà di fare più appelli nei prossimi giorni nel tentativo di contrastare l’avanzata della destra estrema. In quest’ottica, non è escluso, che il candidato Hamon possa essere “scaricato” per convergere tutti, centrosinistra e centro (e anche centrodestra, se Fillon fallisse l’approdo al ballottaggio?) verso Macron, tra l’altro ex ministro proprio di Hollande.

ELEZIONI FRANCIA, LA CRISI DEI REPUBBLICANI: SARKOZY MEDITA IL JOLLY (ULTIME NOTIZIE) - Per un Juppè che esce di scena, nella difficile campagna verso le Elezioni in Francia, c’è un Nicolas Sarkozy che avanza una possibile teoria di salvataggio per i malmessi Republicains. L’idea di un Sarkò di nuovo in sella non fa impazzire molti francesi, e lo stesso “signor Bruni” ne è cosciente, infatti la sua proposta mirerebbe ad un’altra figura molto vicina a lui che potrebbe raccogliere le redini dopo Fillon e la sua uscita di scena (che il vincitore delle Primarie Repubblicane non intende minimamente annunciare). Nell'entourage dell'ex Presidente circola l'idea di convincere il controverso candidato a "scegliere il proprio successore". Tra le ipotesi un avvicendamento con il giovane ex ministro François Baroin, già fedelissimo di Sarkozy e rimasto leale a Fillon negli ultimi giorni. Intanto ieri l’ufficiale e definitiva uscita di scena del 71enne sindaco di Bordeaux, Alain Juppè, che in una conferenza stampa smentisce le voci delle ultime ore che lo davano come il candidato forte dei Repubblicani per “cacciare” il vincitore legittimo delle Primarie di centrodestra francese. Lo confermo una volta per tutte: non sarò candidato alle presidenziali". Juppé ha aggiunto che la decisione è stata presa poiché è sempre più difficile unire la destra e perché gli elettori vogliono vedere volti nuovi. "Per me è troppo tardi, ma non è troppo tardi per la Francia", ha detto Juppé, 71 anni. Fillon viene identificato come un “testardo che non capisce dove sta andando il vento” e rischia di lasciare la destra moderata francese in un empasse difficilmente colmabile. Intanto però Nicolas Sarkozy, poco prima della conferenza di Juppè, aveva pubblicato una nota in cui provava la distensione tra Fillon e il sindaco di Bordeaux per poter arrivare ad un accordo e rilanciare la campagna dei Repubblicani: «Dinanzi alla gravità della situazione, ognuno ha il dovere di fare di tutto per preservare l’unità. È in questo spirito che propongo a Fillon e Juppé di riunirci per trovare una via d’uscita dignitosa e credibile ad una situazione che non può più andare avanti e che crea un problema enorme ai francesi». (Niccolò Magnani)

