SCENARIO/ I tre paradossi che affondano l'Italia

Chi dovesse spiegare in una ribalta diversa da quella nazionale quali siano i problemi cui l'Italia deve fare fronte, si troverebbe a spiegare tre paradossi che difficilmente sarebbero compresi: quello parlamentare, quello governativo e quello politico.

1. Il nostro attuale Parlamento durerà per tutto il tempo della legislatura; almeno così è da augurarsi, se pensiamo in modo responsabile rispetto alle questioni che si devono affrontare. Tuttavia, tutti sanno che si tratta di un Parlamento delegittimato, per via della pronuncia della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che ha dichiarato illegittima costituzionalmente la legge elettorale.

Prudenza avrebbe voluto che, sistemata nel modo migliore la legge elettorale, si fosse ritornato a votare. Invece, sotto la spinta del governo Renzi, si è innestata nella legislatura una riforma costituzionale che è stata respinta dai cittadini nel referendum del 4 dicembre, ed è stata approvata una legge elettorale — ormai è stato acclarato — peggiore della precedente, caduta anch'essa davanti alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 35 del 2017, l'ha dichiarata incostituzionale ribadendo i principi della sua precedente pronuncia.

Il Paese in questo momento ha due leggi elettorali diverse, una per la Camera dei deputati e una per il Senato della Repubblica. Certamente si potrebbe andare al voto anche domani mattina, ma la stessa Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica hanno auspicato, giustamente, che il Parlamento ponga rimedio a questa situazione, con un intervento legislativo che consenta al Paese di andare al voto con due leggi elettorali più omogenee e senza il pericolo di sprecare la prossima legislatura.

Ecco il primo paradosso: i cittadini e gli elettori si devono affidare, dunque, a questo Parlamento disastrato e disastroso, per venire fuori da questa situazione e sperare che duri sino alla sua scadenza naturale, per avere il tempo di raggiungere un accordo utile sulla nuova legge elettorale.

2. In questa legislatura abbiamo avuto ben tre governi: Letta, Renzi e Gentiloni, con il quale si spera di arrivare a fine legislatura. In realtà li dovremmo considerare accomunati tutti dall'essere dei governi post crisi economica (i governi della crisi sono stati il governo Berlusconi e quello Monti). Tuttavia, questi governi non riescono a guidare il Paese fuori dalla palude in cui la crisi ha collocato l'Italia. Infatti, la soluzione dell'emergenza e la ripresa economica restano ancora un miraggio.

L'Italia ha una condizione unica in Europa: il suo governo appare incapace di dare non dico una direzione nuova, ma almeno un segnale diverso che riaccenda la speranza.

Eppure le condizioni per fare bene ci sarebbero tutte: l'Italia è un grande Paese che continua a esportare prodotti molto sofisticati e con successo; esporta anche cervelli di prim'ordine e anche questa esportazione come la precedente non conosce sosta e aumenta di continuo. All'interno, l'Italia è un paese ancora ricco, con un risparmio enorme, le famiglie hanno riorganizzato i loro bilanci, mantenendo la parsimonia dei periodi di magra; e anche se certamente la crisi ha ampliato la povertà, l'Italia resta un Paese delle opportunità.