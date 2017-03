SONDAGGI DI OGGI 7 MARZO/ La scissione azzoppa il Pd (-4%), centrodestra unito primo al 32,5%

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: PD INDIETREGGIA DOPO LA SCISSIONE (OGGI, 7 MARZO 2017) - Nei sondaggi prodotti da Istituto Piepoli si è cercato di vedere come la decisione di D’Alema, Bersani e Speranza di compiere lo strappo decisivo da Renzi arrivando ala scissione dem abbia avuto una rilevanza (ingente o minima, tutto da vedere) nelle ultime intenzioni di voto. È stato infatti chiesto esplicitamente come e se son cambiati i giudizi degli intervistati nei sondaggi elettorali in vista delle prossime elezioni. Si scopre allora, con una prima scorsa ai sondaggi Piepoli, come da un lato il Pd ne esce alquanto azzoppato e malconcio, ma il principale antagonista che avrebbe dovuto approfittare della debacle dem, il Movimento 5 Stelle, finora non ottiene un particolare bacino di voti in più dei cosiddetti “delusi” della politica renziana. Nei sondaggi si scorge infatti che il nuovo partito Mdp degli scissionisti toglie spazio al Pd: 8% per i dalemiani il risultato sarebbe ad oggi attorno al 8%, mentre il Pd cala ad un 29% da un iniziale 32% pre-scissione. Di contro, il M5s avanza solo di mezzo punto percentuale (28%) e insidia senza superare il Partito Democratico; centrodestra che complessivamente invece sarebbe ad oggi la maggior forza “utilizzatrice” della scissione dem, con un 32,5% complessivo che piazzerebbe Lega, Forza Italia e Fdi al primo posto delle intenzioni di voto. Il problema è sempre il medesimo, l’unità del centrodestra che ancora manca ma che tramite i sondaggi potrebbe avere uno stimolo i più per il dialogo tra Salvini, Berlusconi e Meloni. Solo la Lega avanza dopo la scissione dem, guadagnano un 12,5% rispetto al 12% pre-scissione.

SONDAGGI ELETTORALI E PROTESTA TAXI: ITALIANI SEMPRE PIÙ ANTI-UBER (OGGI, 7 MARZO 2017) - Sono passate due settimane, eppure i sondaggi politici si soffermano ancora una delle proteste più importanti e paralizzanti avvenute negli ultimi mesi di governo: i taxi che protestano selvaggiamente per una settimana consecutiva interrompendo praticamente tutto il servizio a Milano, Roma, Firenze e Torno, hanno costretto l’intervento del Governo Gentiloni a scendere a patti con i sindacati e correggere il tiro rispetto alle norme che stavano per passar con Decreto Milleproroghe. Ebbene, i sondaggi fanno capire come gli italiani siano schierata praticamente in totale maggioranza, da nord a sud, con i tassisti, bocciando così le sette iniziali del governo (e plaudendo i correttivi successivi). Il 71% degli intervistati dichiara giusta la protesta dei taxi contro le norme pro-Uber e Ncc, mentre solo il 24% non accoglie modalità e contenuti dello sciopero; se vi va a vedere nelle tre città italiane coinvolge dal maxi-sciopero, si scopre che Torino e Milano vedono un accordo pressoché simili (74 e 76%) mentre è a Roma che con le proteste scoppiate in maniera tropo cruente e selvagge, il grado di accordo è sceso al 62%, con il 32% che invece non ha gradito la protesta e non la ritiene giusta.

