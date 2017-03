FINANZA E POLITICA/ Renzi e Gentiloni divisi da una manovra

E' l'ora di Gentiloni. In una lettera al Sole 24 Ore dedicata alla riforma delle popolari Renzi parla esplicitamente dei "12 mesi che ci separano dalla fine della legislatura". Ora però, secondo Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera, il premier deve darsi subito un programma e realizzarlo, "perché il vuoto su cui è nato il suo governo va riempito al più presto". In ogni caso il voto del 2018 già divide Renzi e Gentiloni. Ecco perché.

Polito, non crede che il caso Consip abbia già prodotto delle conseguenze politiche?

Ha avuto l'effetto di fornire immagini e simboli a una critica che da tempo veniva rivolta a Renzi e al suo gruppo: il familismo, le relazioni amicali fatte di logiche consortili.

Simboli in che senso?

L'imprenditore amico del padre (Carlo Russo, ndr) che millanta di poter accedere ai massimi livelli del governo; il fatto che Luigi Marroni abbia detto di aver subìto pressioni da Russo e da Tiziano Renzi, e via dicendo. Tutte immagini che restano impresse nella testa della gente.

Gentiloni ha preso l'iniziativa politica. Ha ringraziato gli italiani per avere sorretto il paese in tempo di crisi; è andato a Domenica in. Infine ha ottenuto da Renzi (nella lettera di ieri al Sole 24 Ore) l'esplicito riconoscimento dei "12 mesi che ci separano dalla fine della legislatura".

Capisco cosa vuole dire, ma io non credo che Renzi sia stato indebolito politicamente dall'inchiesta Consip. Dal punto di vista del rapporto con l'elettorato del Pd, l'inchiesta lo danneggia nella misura in cui dà la carica a Emiliano in vista delle primarie. Ma dal punto di vista della forza politico-parlamentare per Renzi non è cambiato nulla. Non era in grado di ottenere le elezioni dopo il 4 dicembre, non lo era a gennaio e non lo sarà dopo aver vinto le primarie. Ammesso che vi riesca.

E Gentiloni?

Ora Gentiloni, come si dice a Napoli, piano piano tira la testa fuori dal sacco. Deve farlo perché il vuoto su cui è nato il suo governo va riempito al più presto con un programma.

Le tappe sono segnate: la "manovrina" da 3,4 miliardi subito, il Def entro il 30 aprile e la legge di bilancio per il 2018 entro il 30 settembre. Ce la farà?

Non credo che ci siano le condizioni per fare cose straordinarie. Il governo si propone di ridurre il peso del cuneo fiscale sul lavoro dipendente e fa bene; al fine di rilanciare un po' l'economia è certamente un'operazione più utile del bonus da 80 euro, però le disponibilità finanziarie sono ristrette. Il punto è che gli anni di Renzi sono stati quelli della cicala, ma adesso viene la resa dei conti.

Con l'Europa.

Padoan giustamente ha detto che dobbiamo evitare la procedura di infrazione europea non perché siam tenuti a comportarci bene, ma perché il debito pubblico ci costa in termini di interessi 70 miliardi l'anno. Nonostante in questi anni abbiamo risparmiato tanti miliardi grazie al Quantitative easing della Bce e ai bassi tassi di interesse.

Ma il quadro sta cambiando.