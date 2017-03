Matteo Salvini contestato a Napoli / Video, scontri tra centri sociali e polizia (Oggi, 8 marzo 2017)

MATTEO SALVINI CONTESTATO A NAPOLI: IL VIDEO DEGLI SCONTRI TRA CENTRI SOCIALI E FORZE DELL'ORDINE (OGGI, 8 MARZO 2017) - Scontri tra manifestati e polizia oggi a Napoli dove è arrivato a sorpresa Matteo Salvini per un forum nella sede del quotidiano Il Mattino. Appartenenti ai centri sociali e forze dell'ordine si sono scontrati vicino all'ingresso della sede del quotidiano proprio mentre era in corso il forum con il leader della Lega Nord. I manifestanti hanno provato a forzare il cordone di sicurezza degli agenti in tenuta antisommossa ma sono stati fermati. Secondo quanto riportato da Rainews, il gruppo di ragazzi ha cercato di bloccare l'ingresso de Il Mattino: gli agenti hanno spostato di peso alcuni di loro. Momenti di tensione ci sono stati anche dall'altra parte della strada, in via Chiatamone.

Matteo Salvini non era atteso oggi a Napoli visto che l’appuntamento era già fissato per sabato prossimo 11 marzo. Il leader della Lega Nord, riporta ancora Rainews, ha dichiarato durante il forum: "A me spiace che Napoli sia rappresentata da gente come De Magistris che dice che Salvini non deve venire in città. Ma chi sei? Fai il sindaco, occupati di parcheggi e case popolari". Matteo Salvini ha poi aggiunto: "Sono pronto a sfidare Renzi e a governare l'Italia meglio da domani. Ritengo di avere una squadra all'altezza per governare domani. Sono orgoglioso di Zaia, Maroni e 300 sindaci in gamba. Zaia ha detto che vuole continuare a governare il Veneto, Maroni si ricandida. Io sono pronto a confrontarmi".

Riguardo agli scontri tra centri sociali e polizia ecco il post, con il video, pubblicato da Salvini sul suo profilo Facebook: "Le solite zecche dei centri a-sociali non riusciranno a rovinare questo bellissimo sabato al Palacongressi di tanti napoletani perbene e di migliaia di persone da tutto il Sud! Partecipa anche tu, scrivi a: evento.napoli@noiconsalvini.org". Clicca qui per vedere il video

