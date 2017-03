RETROSCENA/ Se Franceschini segue Gentiloni, cosa succede al congresso Pd?

Non ce la fa Paolo Gentiloni a liberarsi dell'ombra inquietante e proterva di Matteo Renzi. Ma qualcosa è cambiato. Anzi, tutto. Paolo Gentiloni sta dando la sensazione di volersi lentamente emancipare da un Matteo Renzi che appare ogni giorno più solo. Ieri durante una cerimonia a Palazzo Chigi non ha perso l'occasione per riconoscere al suo predecessore la bontà del lavoro fatto. E con cattiveria quasi. Stile: "chi ha dato, ha dato…".E del resto per la prima volta è Renzi a creare imbarazzo al governo e non una Guidi o un Lupi qualsiasi.

Infatti, da una parte Renzi è costretto a parare i colpi dell'inchiesta che coinvolge suo padre Tiziano e il suo fidatissimo braccio destro Luca Lotti; dall'altra Gentiloni è concentrato sulla "fase due" del suo governo e pronto a promettere tagli alle tasse sul lavoro. Tutti e due in televisione. Il primo venerdì scorso su La7 a rispondere alle domande sull'inchiesta Consip proprio nel giorno in cui il padre veniva interrogato dai pm di Roma, il secondo domenica su Raiuno, intervistato da Pippo Baudo nel salotto super-pop di "Domenica in" per dire che abbasserà le tasse e resterà in carica fino alla fine della legislatura.

Due Pd: il primo chiacchiere e distintivo del rottamatore ed il secondo minimalista e specializzato nel mestiere della sopravvivenza come solo i politici romani in salsa andreottiana sanno fare. Sono passati anni luce da quando il proconsole renziano Filippo Sensi — allora portavoce di Renzi a Palazzo Chigi — chiedeva al deputato semplice Gentiloni la cortesia di incontrare al suo posto alcuni giornalisti del sud est asiatico. Il futuro premier non si sottrasse e chissà che non sia stato di buon auspicio, visto che di lì a poco sarebbe stato "promosso" ministro degli Esteri. È soprattutto per questo che a Renzi il premier deve certamente molto, visto che fu proprio lui a "ripescarlo" dopo il flop del 2013, quando si candidò alle primarie del Pd per il sindaco di Roma e arrivò solo terzo dopo Ignazio Marino e David Sassoli con il 15 per cento di voti.

Anche per questo, forse, Gentiloni ha l'accortezza di ribadire sempre la stretta continuità tra il suo governo e quello precedente. Che c'è certamente nella forma e nelle prese di posizioni ufficiali, ma forse inizia a sfilacciarsi nella sostanza delle cose. A partire dall'eventualità del voto anticipato, una questione su cui l'ex segretario del Pd ha più volte puntato i piedi e che due giorni fa Gentiloni ha di fatto archiviato spiegando che andrà avanti fino al 2018.

Non ce la fa Gentiloni a mollare Renzi insomma. L'ha già fatto. E l'ha già fatto in realtà anche Mattarella, che deve aver confidato il suo pensiero anche ai cinesi se consideriamo la freddezza nei confronti dell'infante di Rignano sull'Arno. E nonostante l'ex premier ci tenga sempre a far notare che è stato grazie a lui che Sergio Mattarella è arrivato al Colle.