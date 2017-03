DIETRO LE QUINTE/ Cosa nascondono i sondaggi che preparano la fine del Pd?

L'ultimo sondaggio di Demopolis che vede un netto calo dell'affluenza alle primarie del Pd, un milione e mezzo di votanti a fronte dei tre per la sfida del 2013 tra Renzi, Cuperlo e Civati, non è una buona notizia né per Michele Emiliano né per Andrea Orlando. Andrà a votare evidentemente la base del Pd che in questi anni si è fidelizzata al renzismo; e il voto Pd non di particolare osservanza renziana — questo emerge dal sondaggio — preoccupato e disorientato anche dall'ultima vicenda Consip, si terrà alla larga dai gazebo, a tutto danno degli sfidanti dell'ex segretario e premier. Preludio probabile, però, di una diserzione nelle urne da un Pd che si presentasse di nuovo a guida Renzi, come in questo quadro appare quasi certo.

Questo aiuta a comprendere tre cose. La prima è la nascita a sinistra del Pd del Movimento dei democratici e dei progressisti animato dai fuoriusciti, per recuperare all'area di centrosinistra voti che il Pd ha perso o era in via di perdere.

La seconda è che l'appeal di Renzi comincia sempre più a somigliare da un lato a quello di Berlusconi: a prescindere cioè dai guai personali, è espressione di un pezzo d'Italia che si riconosce nell'ideologia che l'unica palude da cui conti uscire è quella del (proprio magari) ristagno sociale ed economico; le paludi dei vecchi vizi della politica italiana possono aspettare. Questo ovviamente al netto del seguito di notabilati politici locali che (ancora per adesso) si affidano a Renzi per i loro destini. Ma è un appeal che ha basi, per ovvie ragioni, più friabili e più ristrette di quelle di Berlusconi ai tempi d'oro, anche perché il Cavaliere è ancora in campo e non intende lasciarlo.

La terza è che viene confermata una legge della politica, che ha una sua fisica: un leader che perde malamente su un programma per giunta chiarissimo cui non c'era niente da aggiungere sul piano della potenza propositiva politica e comunicativa, è un leader azzoppato, sul medio periodo perdente, e l'utilità della sua parte politica richiede che si faccia con generosità da parte; che, insomma, se vuole tornare in gioco non può farlo in una logica di rivincita immediata, ma deve affidarsi ad una marcia più o meno lunga.

Risultato netto di queste considerazioni: è altamente probabile uno smottamento tale nelle urne, a cominciare dalle amministrative, che il Pd non sarà più un marchio utile a guidare con successo la coalizione di centrosinistra che l'inclinazione ormai proporzionale della rappresentanza, disegnata dalla sentenza della Corte, renderà necessaria per giocarsi la partita alla politiche contro il centrodestra e Grillo.