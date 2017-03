ELEZIONI FRANCIA 2017 / Giudici ‘sospetti’: spunta un dossier su Macron, mentre Fillon… (oggi, 9 marzo)

ELEZIONI FRANCIA, MACRON: SPUNTA DOSSIER ANCHE SUL CANDIDATO CENTRISTA (ULTIME NOTIZIE) - E dopo Marine Le Pen, Francois Fillon anche il terzo candidato per le elezioni Francia 2017 viene pizzicato da un dossier della magistratura francese a poche settimane dal primo turno verso l’Eliseo. Sembra incredibile ma pare davvero una corsa a chi è più “osservato” dai giudici, con il nuovo nome che viene iscritto nel vortice “attenzionato” è proprio Emmanuel Macron, fondatore del movimento En Marche! e leader in grado di accrescere sempre di più consensi e sondaggi attorno a lui, anche grazie alla crisi dei Repubblicani e dei socialisti. Ora però, col nuovo dossier, si rischia di stravolgere di nuovo la campagna verso le Elezioni, già piuttosto “incastrata” di suo tra giudici, partiti in crisi e pressioni internazionali contro candidati “spettrali” (riferimento ovviamente alla Le Pen, indicata così da Hollande e temuta da mezza europa). Secondo Le Canard Enchaine', l'Ispettorato Generale delle Finanze (Igf) sospetta che il 39enne fondatore del movimento 'En Marche' Macron, abbia favorito un gruppo privato, Havas, assegnandoli senza alcun tipo di bando pubblico l'organizzazione di un evento per la promozione della tecnologia francese svoltosi a Las Vegas nel gennaio 2016 e costato all'erario quasi 400.000 euro. Immediatamente, lo staff di Macron ha minimizzato l'accusa, che puo' portare fino a due anni di carcere e a 30.000 euro di ammenda, sostenendo che l'allora ministro dell'Economia francese non era mai stato direttamente coinvolto nella decisione. Solo i prossimi mesi diranno davvero in quali condizioni e come giungerà all’appuntamento più importante per la Francia degli ultimi 20 anni il leader indicato da quasi tutti come l’unico vero argine all’estremismo da Front National.

ELEZIONI FRANCIA, FILLON: PRESTITI NON DICHIARATI, ALTRI GUAI PER I REPUBBLICANI (ULTIME NOTIZIE) - Sembra non aver fine il guaio per i Repubblicani in questa Campagna verso le Elezioni in Francia del prossimo aprile: dopo il Penelope-Gate ora un problema che coinvolge direttamente il candidato di centrodestra, Francois Fillon. «Il settimanale satirico Canard Enchaine ha tirato in ballo un prestito di 50 mila euro che Fillon avrebbe ricevuto senza averlo dichiarato durante il suo mandato parlamentare. Si tratterebbe di fondi erogati a zero interessi dal miliardario francese Marc Ladreit de Lacharriere nel 2013 che non sarebbero stati dichiarati all’Autorità sulla trasparenza (Hatvp)», riportano i media dalla Francia, con l’avvocato di Fillon che ha provato subito la difesa pubblica affermando «si è trattato di un prestito integralmente rimborsato». Nuovi guai e Repubblicani sull’orlo di una crisi di nervi: sondaggi che calano, voti che finiscono tra Le Pen e Macron e una figura in queste settimane di campagna elettorale non esattamente delle migliori.

