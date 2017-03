SONDAGGI/ Intenzioni di voto: M5s prima forza politica (oggi, 9 marzo)

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: M5S IN TESTA (OGGI, 9 MARZO 2017) - In base agli ultimi sondaggi elettorali il Partito Democratico non è più la prima forza politica in Italia: il Movimento 5 Stelle infatti lo ha superato nelle intenzioni di voto degli italiani. E' uno dei risultati di una delle rilevazioni condotte in questi giorni. Secondo i dati dei sondaggi effettuati l'1 e il 2 marzo scorso dall'Istituto di ricerche Demos&Pi e Demetra per La Repubblica il M5s raccoglierebbe il 28.8% delle preferenze. Il Partito Democratico si fermerebbe al secondo posto, a un punto e mezzo percentuale, con il 27.2% di consensi. Per quanto riguarda la scissione avvenuta all'interno del Pd il nuovo movimento dei Democratici e Progressisti arriva al 4.2% delle intenzioni di voto degli italiani mentre Campo Progressista raggiunge il 2.0%. Sinistra Italiana e altri di sinistra, dicono i dati di questi sondaggi, arrivano al 4.3%. Riguardo poi ai partiti di destra Forza Italia raccoglie l'11,5%, la Lega Nord il 10.6%, Fratelli d'Italia-An il 6.7%, Ncd, Udc il 2.4%. Infine il restante 2.3% finirebbe ad altri partiti.

SONDAGGI ELETTORALI E PRIMARIE PD: RENZI IN POLE POSITION (OGGI, 9 MARZO 2017) - Se domani si tenessero le Primarie del Pd, secondo gli ultimi sondaggi elettorali, vincerebbe Matteo Renzi. L'ex premier che si è anche dimesso dalla carica di segretario del Partito Democratico, sarebbe quindi riconfermato alla guida del partiti. Lo sostengono i risultati dei sondaggi che l'Istituto di ricerche Index Research ha effettuato per il programma di La7 Piazza Pulita. La domanda è stata posta a chi si è detto elettore di centrosinistra e in base alla rilevazione, che è stata realizzata lo scorso 1 marzo, il 55% degli elettori intervistati ha risposto che voterebbe probabilmente per Renzi. Gli altri due candidati alle Primarie del Pd, Andrea Orlando e Michele Emiliano, raccoglierebbero rispettivamente le seguenti percentuali: il 22% e il 20%. Il restante 3%, secondo questi sondaggi, andrebbe ad altri candidati. Le Primarie del Pd, per scegliere il nuovo segretario, si terranno il prossimo 30 aprile dalle ore 8 alle ore 20. La presentazione delle candidature a segretario nazionale del Partito Democratico è stata già effettuata ed entro il 10 aprile dovranno poi essere presentate le liste per le Primarie del Pd.

