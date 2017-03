TORNA LA DC/ Da Mattarella a Franceschini, la "vendetta" di Tangentopoli

Dopo tre mesi, quasi tutti si sono accorti che Paolo Gentiloni è il nuovo leader su cui poggiano le sorti della (seconda? terza? quarta?) repubblica italiana. La riserva di Matteo Renzi, l'uomo che è arrivato alla Farnesina in un secondo tempo dell'azione del famoso "rottamatore" e poi è stato trapiantato a Palazzo Chigi, ormai compare anche in apertura dei tg.

Che cosa è successo? Quello che inevitabilmente doveva capitare dopo la disastrosa sconfitta del referendum del 4 dicembre.

Renzi pensava che tutto potesse sistemarsi con una sorta di blitzkrieg, una "guerra lampo", nel partito e nel Paese. La sua visione politica si è dimostrata talmente limitata e provinciale che nel Pd ha perso un pezzo significativo di rappresentanti della sua storia, con una scissione che è tutta da valutare sul piano elettorale. E la rivincita (promessa o minacciata) di Renzi nel Paese, dopo un congresso di riconferma a tamburo battente, doveva diventare un pronto ritorno alla urne per la guida di un Paese che invece lo ha mandato a "quel paese".

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il congresso si presenta incerto e ricco di manovre dei vecchi democristiani che hanno aderito al Pd e, solo dopo anni, al gruppo socialista europeo, l'unico storicamente riformista oltre al Psi italiano.

In compenso il governo-fotocopia, quello che doveva sbrigare gli "affari correnti" per conto di Renzi, sembra destinato a terminare la legislatura, a meno che la situazione internazionale non degeneri al punto di un inevitabile (questa volta veramente) ricorso anticipato alle urne anche se ormai di solo qualche mese.

Intanto Gentiloni balza sulle prime pagine dei giornali (che ormai sono uno sfizio per pochi intimi) e apre i telegiornali. Ha partecipato a un summit, vagamente patetico, con il popolarissimo-al-contrario Hollande, la signora Merkel, lo spagnolo Rajoy. Sembravano, ci scusiamo per l'irriverenza, il Quartetto Cetra in un Festival di Sanremo d'antan.

Gentiloni, nel merito del dibattito europeo, in una Unione che dovrebbe festeggiare i 60 anni e ne dimostra 160, ma portati malissimo, deve prendere atto che l'Italia è ancora sotto accusa per i problemi dell'immigrazione (incredibile!). E alla vigilia del Consiglio europeo, probabilmente per spiegare l'Europa a velocità diverse, Gentiloni dice: "I livelli di integrazione differenziata sono sostanzialmente già un dato di fatto. Questa prospettiva non deve essere vista né come una resa né come una minaccia. Certamente è un cambiamento di prospettiva". Parole arcane, di vecchio sapore democristiano, adattissime al conte, antico bisnipote di colui che fece il patto con Giovanni Giolitti.

In realtà i quattro che si sono riuniti e il Consiglio europeo sono letteralmente terrorizzati dai contrasti tra i candidati francesi che contrastano Marine Le Pin, la cui vittoria manderebbe tutta l'Europa a gambe per aria. Con in più sullo sfondo i problemi internazionali che crea Donald Trump, quelli che invia il russo Vladimir Putin e il clima politico successivo alla Brexit.